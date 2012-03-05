〔台湾货币市场〕提存期初短率平稳,部分银行为存单标售做准备(更新版)

(新增拆款及存单发行数字)

* 提存期初利率无甚变化

* 央行下午广开隔拆窗口

* 部分银行备战周三央行一年期存单标售

记者 林妙容

路透台北3月5日电---台湾银行间短期利率周一平稳.今日为新的提存期开始,银行不急于消化资金,利率无下行压力,不过部分银行备战周三央行的一年期存单标售,希望得标利率不再破底.

资金调度人士表示,上午央行收受市场游资的力道不强,不过下午突然加大力道,惟各银行于旬初对利率水准较为要求,拆予央行隔夜资金的意愿不高,代收行达标难度增加.

"今天旬初大家有点懒得动,没有很多人打电话."一金控银行调度人士称.

除了旬初因素,亦有银行为周三标售、周四交割的一年期央行存单预备银弹,因而交易市况并不热络.此外,虽然市场普遍预期月底的央行理监事会议将维持重贴现率不变,但资金水位宽松的现状,仍令交易员忧虑得标利率愈发贴近30天期的央行存单利率0.87%.

央行将于周三(7日)竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币.上个月标售同天期存单的加权平均得标利率在0.887%.[ID:nST0505759]

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.398%,上日收在0.399%;区间在0.299-0.700%,同于上日.

2-7天拆款利率在0.392-0.720%,上日亦在0.392-0.720%.

**票券商弥平资金缺口没有难度**

短票方面,票券商指出,今日发票量不多,弥平资金缺口没有难度.不过银行因旬初买票意愿不高,目前利率亦对银行缺乏吸引力,成交量维持在低位.

"期初大家都在等看看央行的动作,不急着买票."一票券商交易员称.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.84-0.85%,和上日相同.

市场人士指出,随着经济面逐渐好转,台湾央行3月22日议息会议料将按兵不动;同时资金面相对宽裕,将扶助短票利率3月持稳在0.85-0.88%.[ID:nST0438222]

央行今日共发行3,470.5亿台币存单,相较存单到期金额3,970亿,存单发行余额减少499.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆3,527亿台币,本周余日为周二53.5亿、周三4,082亿、周四2,956亿、周五2,465.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为67亿台币,累计超额准备为16亿台币,加计前期1%的超额准备为876亿台币.

**RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率周一大致持稳.在月初资金陆续回笼后,今日投信、寿险资金供应尚称平稳,调度并不困难.

交易商表示,本周交割的10年期公债由银行拿下多数筹码,由于银行体系资金充裕,料应不致影响RP市场.另外,本月上半月预计有4-5档的投信新基金募集成立,总计规模数百亿台币,届时料有部分短钱进场停泊,对整体资金供应不无小补.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,与上日相同.

本周市场大型紧缩因子如下:周三(7日)有101/5期10年期公债及开发金(2883.TW)公司债交割,金额分别为400及60亿台币;周四(8日)则有1,000亿台币364天期定期存单发行.

央行标售101/5的得标利率为1.265%,各行业的得标比重方面,银行业为65.52%、证券业24.98%、票券业4.50%、寿险业5.0%.[ID:nST0507267](完)