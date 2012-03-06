台湾经济指标预测--3月6日至5月21日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透台北3月6日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------3月5日当周-----------------------------------------
3/7 1600 商品出口 2月 +7.90% -16.8%(年变动率)
3/7 1600 商品进口 2月 +6.13% -11.9%(年变动率)
--------------------------------3月19日当周-----------------------------------------
3/20 1600 外销订单 2月 -- -8.63%(年变动率)
3/22 1600 季调失业率 2月 -- 4.19%
3/23 1600 工业生产 2月 -- -16.46%(年变动率)
-------------------------------3月26日当周----------------------------------------
3/26 1610 M2货币总计数 2月 -- +5.22%(年变动率)
-------------------------------4月2日当周----------------------------------------
*4/5 1600 外汇存底 3月底 -- 3,944.26亿美元
*4/5 1600 消费者物价指数(CPI) 3月 -- +0.25%(年变动率)
--------------------------------5月21日当周-----------------------------------------
5/21 1620 经常帐 第一季 -- 顺差121亿美元
3/22 1600 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875%
-- 1630 国内生产总值(GDP)概估 第一季 -- 统计值+1.89%(年增率)
注:*代表新增.(完)
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参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开