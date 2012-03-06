〔全球经济〕2月全球经济增速为一年来最快--摩根大通全球PMI调查

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透伦敦3月5日电---调查数据周一显示,2月全球民间经济成长增速为一年来最快,因美国经济强劲改善抵销了欧元区的拖累.
摩根大通和研究及供应管理机构共同制作的2月全球所有产业产出指数为55.5,高于1月时的54.5.稳坐在荣枯分水岭50之上.
"全球经济正在增强.2月全球采购经理人指数(PMI)达到一年高位,延续了前几个月的升势,服务供应业及制造业动能均有改善,"摩根大通的David Hensley说.
2月全球服务业指数从1月的55.3反弹至56.5,是去年2月以来的最高位.
不过成长的代价是物价以去年5月以来最快速度上涨,除了油价走高因素,运输成本也因油价而增加.
稍早公布的数据指出,美国2月服务业指数意外升至一年来最高.[ID:nSB2015639]
周一发布的调查显示,意大利和西班牙企业活动急剧滑坡,拖累整个欧元区的民间部门活动在上月重回下滑状态.德国经济继续扩张,但速度放缓;法国经济活动陷于停滞.[ID:nSB2014019]
周一公布的汇丰中国2月服务业采购经理人指数(PMI)大幅升至53.9,创下自去年10月来新高,受益于新接业务的加速增长,中国服务业稳步扩张.不过,服务业PMI仍远低于长期均值.[ID:nSB1423826]
全球PMI综合了来自美国、日本、德国、法国、英国、中国及俄罗斯等的数据.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开