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市场报道 | 2012年 3月 6日 星期二 08:02 BJT

****欧洲经济指标预测--3月6日-3月13日****

路透3月6日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------3月5日当周----------------------------------

3月6日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 2月 -- -0.3%

1000 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -0.3% -0.3%

(较上年同期) +0.7% +0.7%

3月7日(三)

0645 瑞士未经季节调整失业率 2月 3.4% 3.4%

经季节调整失业率 3.1% 3.1%

1100 德国工业订单(较前月) 1月 +0.5% +1.7%

3月8日(四)

0745 法国贸易收支(亿欧元) 1月 逆差52 逆差50

0815 瑞士消费者物价指数CPI(较前月) 2月 +0.2% -0.4%

(较上年同期) -0.9% -0.8%

1100 德国总工业生产(较前月) 1月 +1.0% -2.9%

1200 英国央行量化宽松总量(亿英镑) 3月 3,250 3,250

利率决定 0.50% 0.50%

1245 欧洲央行利率决定 3月 1.00% 1.00%

3月9日(五)

0700 德国CPI(较前月) 2月终值 +0.7% +0.7%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.9% +0.9%

(较上年同期) +2.5% +2.5%

贸易收支(亿欧元) 1月 顺差135 顺差139

出口(较前月) +1.6% -4.3%

进口(较前月) +1.4% -3.9%

0745 法国年度迄今预算(亿欧元) 1月 -- 赤字908.3

工业生产(较前月) +0.5% -1.4%

0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 1月 -0.8% +1.4%

工业生产(较上年同期) -0.6% -1.7%

0930 英国工业生产(较前月) 1月 +0.3% +0.5%

(较上年同期) -3.1% -3.3%

制造业产出(较前月) +0.3% +1.0%

(较上年同期) +0.2% +0.8%

生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 2月 +1.0% +0.5%

(较上年同期) +6.8% +7.0%

产出物价(较前月) +0.3% +0.5%

(较上年同期) +3.9% +4.1%

核心PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.3%

(较上年同期) +2.5% +2.4%

--------------------------------3月12日当周----------------------------------

3月12-15日

0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 2月 -- +1.2%

(较上年同期) -- +3.0%

3月12日(一)

0900 意大利GDP(较上季) 第四季终值 -- -0.7%

(较上年同期) -- -0.5%

3月13日(二)

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 -- 负16

0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 -- -0.4%

(较上年同期) -- +2.6%

0745 法国经常账收支(亿欧元) 1月 -- 赤字30

0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- 持平

(较上年同期) -- -2.4%

0900 意大利CPI(较前月) 2月终值 -- +0.4%

(较上年同期) -- +3.3%

HICP(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +3.4%

0930 英国贸易收支(亿英镑) 1月 -- 逆差71.1

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差37.5

1000 德国ZEW景气判断指数 3月 -- 正5.4

现况指数 -- 正40.3 (完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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