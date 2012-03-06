欧洲经济指标预测--3月6日-3月13日****

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透3月6日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月5日当周----------------------------------
3月6日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 2月 -- -0.3%
1000 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -0.3% -0.3%
(较上年同期) +0.7% +0.7%
3月7日(三)
0645 瑞士未经季节调整失业率 2月 3.4% 3.4%
经季节调整失业率 3.1% 3.1%
1100 德国工业订单(较前月) 1月 +0.5% +1.7%
3月8日(四)
0745 法国贸易收支(亿欧元) 1月 逆差52 逆差50
0815 瑞士消费者物价指数CPI(较前月) 2月 +0.2% -0.4%
(较上年同期) -0.9% -0.8%
1100 德国总工业生产(较前月) 1月 +1.0% -2.9%
1200 英国央行量化宽松总量(亿英镑) 3月 3,250 3,250
利率决定 0.50% 0.50%
1245 欧洲央行利率决定 3月 1.00% 1.00%
3月9日(五)
0700 德国CPI(较前月) 2月终值 +0.7% +0.7%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.9% +0.9%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
贸易收支(亿欧元) 1月 顺差135 顺差139
出口(较前月) +1.6% -4.3%
进口(较前月) +1.4% -3.9%
0745 法国年度迄今预算(亿欧元) 1月 -- 赤字908.3
工业生产(较前月) +0.5% -1.4%
0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 1月 -0.8% +1.4%
工业生产(较上年同期) -0.6% -1.7%
0930 英国工业生产(较前月) 1月 +0.3% +0.5%
(较上年同期) -3.1% -3.3%
制造业产出(较前月) +0.3% +1.0%
(较上年同期) +0.2% +0.8%
生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 2月 +1.0% +0.5%
(较上年同期) +6.8% +7.0%
产出物价(较前月) +0.3% +0.5%
(较上年同期) +3.9% +4.1%
核心PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +2.4%
--------------------------------3月12日当周----------------------------------
3月12-15日
0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 2月 -- +1.2%
(较上年同期) -- +3.0%
3月12日(一)
0900 意大利GDP(较上季) 第四季终值 -- -0.7%
(较上年同期) -- -0.5%
3月13日(二)
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 -- 负16
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 -- -0.4%
(较上年同期) -- +2.6%
0745 法国经常账收支(亿欧元) 1月 -- 赤字30
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- 持平
(较上年同期) -- -2.4%
0900 意大利CPI(较前月) 2月终值 -- +0.4%
(较上年同期) -- +3.3%
HICP(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +3.4%
0930 英国贸易收支(亿英镑) 1月 -- 逆差71.1
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差37.5
1000 德国ZEW景气判断指数 3月 -- 正5.4
现况指数 -- 正40.3 (完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开