〔加拿大财政〕经济前景改善对预算是利多,或能更快消弭赤字

路透渥太华3月5日电---民间经济分析师周一暗示,加拿大今年经济增速可能略快于预期,为保守党政府提供了较计画更早消弭预算赤字的空间.

加拿大财长费海提会晤13名经济分析师,听取其经济预估,该预估将为3月29日联邦预算提供资讯.但他表示预估共识并未公布,因分析师需更多时间纳入周五加拿大统计局公布的"令人振奋"新数据.[ID:nSB2013099]

"分析师指出,过去一年加拿大经济很有韧性,之后将继续温和成长."费海提在这场会晤后告诉记者.

"我们将追踪分析师,因为上周五的数据相对让人振奋...因此我们今早同意本周继续追踪他们.我们试着在制定预算上尽可能'赶上最新动态'."

分析师表示,美国经济增强及欧债危机扩散风险降低,是他们认为国内前景更为光明的原因.

加拿大曾承诺在2015-16年度前,部分透过每年削减40-80亿加元来达到预算平衡.

但批评者担心保守党人会进行过度的撙节,导致公共部门岗位大量减少,并放慢经济成长.

费海提周一重申撙节不会过严.2011-12财年前九个月预算赤字显示,政府减赤计画进度已超前.4-12月赤字为176.9亿加元,加拿大原本预估全年度赤字310亿加元.

相对于美国,加拿大房市显得强劲;而由于加拿大人利用抵押贷款利率低的机会贷款,使其家庭负债处于高档.但费海提并未暗示会对抵押贷款实施任何新限制.

"利率相对偏低,我再次呼吁国人在申贷住宅抵押贷款时谨慎,因为利率总有一天会上升,我不希望国人落入困境."(完)