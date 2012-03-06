《台湾报摘》--经济日报3月6日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
* 头版头条:
--大陆国务院总理温家宝昨天向11届全国人大五次会议提出《政府工作报告》时指出,今年国内生产总值增长7.5%;这是大陆八年来首次将GDP预期增长目标设定在8%以下.
* 其他:
--台湾连锁餐饮王品集团(2727.TW)今日挂牌上市,董事长戴胜益宣布,王品中常会已决议成立"国外部",随即启动旗下品牌国外授权代理计画,初期锁定泰国、新加坡、印尼、菲律宾及马来西亚等东南亚市场,今年可陆续实现品牌国际化的目标.
--分析师推估永丰金控(2890.TW)今年获利将较去年三倍数成长,挑战百亿台币水准.但仍有参与奇美电(3481.TW)联贷放款增提备抵呆帐的变数.
--因应全球钢铁市场变化,中钢(2002.TW)陆续推动战略投资案,总金额已达1,270亿台币,区域范围涵盖海外,其中更以大陆、东南亚至印度为布局重点.产品方面则朝高品级方向前进,四年后高级钢占比达五成以上.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 黄凯
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路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开