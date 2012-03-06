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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:12 BJT

《台湾报摘》--经济日报3月6日

* 头版头条:

--大陆国务院总理温家宝昨天向11届全国人大五次会议提出《政府工作报告》时指出,今年国内生产总值增长7.5%;这是大陆八年来首次将GDP预期增长目标设定在8%以下.

* 其他:

--台湾连锁餐饮王品集团(2727.TW)今日挂牌上市,董事长戴胜益宣布,王品中常会已决议成立"国外部",随即启动旗下品牌国外授权代理计画,初期锁定泰国、新加坡、印尼、菲律宾及马来西亚等东南亚市场,今年可陆续实现品牌国际化的目标.

--分析师推估永丰金控(2890.TW)今年获利将较去年三倍数成长,挑战百亿台币水准.但仍有参与奇美电(3481.TW)联贷放款增提备抵呆帐的变数.

--因应全球钢铁市场变化,中钢(2002.TW)陆续推动战略投资案,总金额已达1,270亿台币,区域范围涵盖海外,其中更以大陆、东南亚至印度为布局重点.产品方面则朝高品级方向前进,四年后高级钢占比达五成以上.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 黄凯

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