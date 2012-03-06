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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:17 BJT

《台湾重要政经日程》--3月6日-12月31日

==================今日重要政经消息====================== 
  3/6(二)
  -- 8:20 王品(2727.TW)上市仪式.
  --16:30 关政司例行记者会.
  --17:00 金管会例行记者会. 
  ==================近期重要政经消息======================   
  
  3/7(三)
  --12:00 央行标售364天期定存单.
  --16:00 财政部公布2月进出口,1月出口金额较上年同期衰退16.8%,进口则较上年同期衰退11.9%.

  3/8(四)
  --14:00 联电(2303.TW)公布2月营收.

  3/9(五)
  --台积电(2330.TW)公布2月营收.

  3/13(二)
  --12:30 央行标售20年101/乙一期公债,金额400亿台币,16日交割.  

  3/20(二)
  --16:00 经济部公布2月外销订单,1月外销订单较上年同期衰退8.63%.

  3/22(四)
  --16:00 央行召开第一季理监事会议.
  --16:00 主计处公布2月季调失业率,1月经季节调整后失业率为4.19%.

  3/23(五)
  --16:00 经济部公布2月工业生产,1月工业生产较上年同期衰退16.46%.

  3/26(一)
  --16:10 央行公布2月M2货币总计数,1月货币总计数M2年增率为5.22%.

  4/4(三)
  --金融市场因清明节及儿童节休市一天

  4/5(四)
 *--16:00 主计处公布3月消费者物价指数(CPI),2月较去年同期成长0.25%.
 *--16:00 央行公布至3月底的外汇存底,2月末为3,944.26亿美元.

  5/1(二)
  --金融市场因劳动节休市一天

  5/21(一)
  --16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.  

  10/10(三)
  --金融市场因国庆日休市一天

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  12/31(一)
  --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

  注: * 代表新增内容.(完) 
 
  --记者  林妙容;审校 乔艳红

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