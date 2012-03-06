《台湾重要政经日程》--3月6日-12月31日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
==================今日重要政经消息====================== 3/6(二) -- 8:20 王品(2727.TW)上市仪式. --16:30 关政司例行记者会. --17:00 金管会例行记者会. ==================近期重要政经消息====================== 3/7(三) --12:00 央行标售364天期定存单. --16:00 财政部公布2月进出口,1月出口金额较上年同期衰退16.8%,进口则较上年同期衰退11.9%. 3/8(四) --14:00 联电(2303.TW)公布2月营收. 3/9(五) --台积电(2330.TW)公布2月营收. 3/13(二) --12:30 央行标售20年101/乙一期公债,金额400亿台币,16日交割. 3/20(二) --16:00 经济部公布2月外销订单,1月外销订单较上年同期衰退8.63%. 3/22(四) --16:00 央行召开第一季理监事会议. --16:00 主计处公布2月季调失业率,1月经季节调整后失业率为4.19%. 3/23(五) --16:00 经济部公布2月工业生产,1月工业生产较上年同期衰退16.46%. 3/26(一) --16:10 央行公布2月M2货币总计数,1月货币总计数M2年增率为5.22%. 4/4(三) --金融市场因清明节及儿童节休市一天 4/5(四) *--16:00 主计处公布3月消费者物价指数(CPI),2月较去年同期成长0.25%. *--16:00 央行公布至3月底的外汇存底,2月末为3,944.26亿美元. 5/1(二) --金融市场因劳动节休市一天 5/21(一) --16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 林妙容;审校 乔艳红
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开