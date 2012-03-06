〔台湾政经〕行政院有条件解禁瘦肉精,为此类美牛进口解套

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透台北3月6日电---台湾行政院上日晚间表示,将对饲料添加莱克多巴胺(瘦肉精的一种)的牛肉"有条件解禁".意味着瘦肉精美牛将可进口台湾,为连日来的风暴暂时定调.
新闻局长杨永明指出,此次有条件解禁瘦肉精仅限于使用莱克多巴胺(Ractopamine)的牛肉,不包括猪肉,也不包括莱克多巴胺以外的瘦肉精.政策方向是"安全容许、牛猪分离、强制标示、排除内脏".
由于台湾猪农强烈反对,行政院的新闻稿中也引述院长陈冲的话表示,"不会开放含瘦肉精的外国猪肉进口."
政策解禁后,卖场、超市、便利商店、饭店、牛排馆等都需清楚标示牛肉产地及必要资讯.
台湾总统马英九连任后,于接见美国智库学者及美国在台协会(AIT)官员时称,可以考虑对进口美国牛肉含瘦肉精的问题解禁,引发外界对含瘦肉精肉品解禁的争议,且风波愈演愈烈,屡次的专家谘询小组会议都发生学者针锋相对,民众场外抗议的情形.
此外,为因应民怨,政府加强查缉含瘦肉精牛肉的进口商,导致我家牛排、贵族世家、吉野家(9861.T)、汉堡王[BKCBK.UL]、王品(2727.TW)等多个连琐餐饮品牌受累.
此前包括AIT理事主席薄瑞光在内的美国官员不断重申,若美牛进口问题难以解决,台美贸易暨投资架构协定(TIFA)也难以重启谈判,令积极寻求TIFA复谈的台湾官员感到压力.此次行政院有条件解禁,将对美国的牛肉进口问题释放部分压力.
美国原是台湾进口牛肉主要来源国,但2003年底美国被划入狂牛症疫区,台湾一度禁止美牛输入,但目前开放30月龄以下的肉块及带骨牛肉输台.不过目前瘦肉精在台湾被公告为"动物用禁药",使得允许瘦肉精添加的美国、加拿大等肉品的进口受到影响.(完)
--记者 林妙容; 审校 黄凯
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开