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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:50 BJT

〔台湾政经〕行政院有条件解禁瘦肉精,为此类美牛进口解套

路透台北3月6日电---台湾行政院上日晚间表示,将对饲料添加莱克多巴胺(瘦肉精的一种)的牛肉"有条件解禁".意味着瘦肉精美牛将可进口台湾,为连日来的风暴暂时定调.

新闻局长杨永明指出,此次有条件解禁瘦肉精仅限于使用莱克多巴胺(Ractopamine)的牛肉,不包括猪肉,也不包括莱克多巴胺以外的瘦肉精.政策方向是"安全容许、牛猪分离、强制标示、排除内脏".

由于台湾猪农强烈反对,行政院的新闻稿中也引述院长陈冲的话表示,"不会开放含瘦肉精的外国猪肉进口."

政策解禁后,卖场、超市、便利商店、饭店、牛排馆等都需清楚标示牛肉产地及必要资讯.

台湾总统马英九连任后,于接见美国智库学者及美国在台协会(AIT)官员时称,可以考虑对进口美国牛肉含瘦肉精的问题解禁,引发外界对含瘦肉精肉品解禁的争议,且风波愈演愈烈,屡次的专家谘询小组会议都发生学者针锋相对,民众场外抗议的情形.

此外,为因应民怨,政府加强查缉含瘦肉精牛肉的进口商,导致我家牛排、贵族世家、吉野家(9861.T)、汉堡王[BKCBK.UL]、王品(2727.TW)等多个连琐餐饮品牌受累.

此前包括AIT理事主席薄瑞光在内的美国官员不断重申,若美牛进口问题难以解决,台美贸易暨投资架构协定(TIFA)也难以重启谈判,令积极寻求TIFA复谈的台湾官员感到压力.此次行政院有条件解禁,将对美国的牛肉进口问题释放部分压力.

美国原是台湾进口牛肉主要来源国,但2003年底美国被划入狂牛症疫区,台湾一度禁止美牛输入,但目前开放30月龄以下的肉块及带骨牛肉输台.不过目前瘦肉精在台湾被公告为"动物用禁药",使得允许瘦肉精添加的美国、加拿大等肉品的进口受到影响.(完)

--记者 林妙容; 审校 黄凯

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