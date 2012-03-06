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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 09:17 BJT

《全球重要经济事件一览表》--3月6日-3月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月6日(二)

悉尼--澳洲央行召开会议,稍后宣布利率决定(0330).

巴黎--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad在Adam Smith会议上发表演讲(1300).

罗马--意大利财政经济部国库署署长格雷利(Vittorio Grilli)介绍"BTP Italia"债券.(1000)

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发布能源短期展望.

3月7日(三)

悉尼--澳洲央行助理总裁洛威在第12届澳洲工业集团年度经济论坛中发表演讲(3月6日2100).

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至3月8日).

罗马--意大利总理蒙堤和德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)会面,会后并举行记者会.(1200)

罗马--"女性与经济"大会,意大利央行总裁维斯科维斯科(Ignazio Visco)发表开幕致辞(0800);劳工福利部长Elsa Fornero发表闭幕辞(1630).

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯就经济形势发表讲话(1700).

意大利佛罗伦斯--德国财政部长朔伊布勒在欧洲大学研究院(EUI)出席一场会议,主题为欧洲经济及制度前景.(1815)

挪威SOGNDAL--挪威央行总裁奥尔森在一次商业会议中演说(0900).

华盛顿--世界银行首席经济学家林毅夫参加智库"美洲对话"举办的"揭开中国经济神秘面纱"的讨论(1900).

3月8日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0900),会后公布利率决定(1245)并举行记者会(1330).

惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明及利率决定.

渥太华--加拿大央行宣布利率决定.(1400)

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(最后一日).

芝加哥--经济合作暨发展组织(OECD) 2012年城市圆桌会议,与会者为市长及政府部长.(至3月9日)

3月9日(五)

伦敦--2012年2月英国央行/GfK NOP通胀调查.

布鲁塞尔--欧洲领导人将在电话会议中,就希腊的第二轮救助方案作出最终决定.

罗马--国际货币及金融系统改革会议.意大利财政经济部国库署署长格雷利(Vittorio Grilli)将出席.(1700)

里斯本--瑞典央行总裁英韦斯参加葡萄牙央行举办的会议,主题为"金融监管与巴塞尔III协议".

3月12日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议(1400).

东京--日本央行货币政策会议(至3月13日).

纽约--联合国经济及社会理事会(ECOSOC)与布雷顿森林机构、世界贸易组织(WTO)和联合国大会就贸易与发展举行高层会议.(至3月13日)

3月13日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定,并公布政策声明.(1815)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

东京--日本央行货币政策会议(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)预算、金融及行政委员会.(1400)

田纳西州纳许维尔--美国联邦存款保险公司(FDIC)代理董事长Martin Gruenberg、美国代理通货监理官John Walsh将出席2012美国独立社区银行家协会National Convention and Techworld一般会程中发表讲话.(1400)

--编译 李婷仪;审校 张涛

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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