《全球重要经济事件一览表》--3月6日-3月13日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月6日(二)
悉尼--澳洲央行召开会议,稍后宣布利率决定(0330).
巴黎--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad在Adam Smith会议上发表演讲(1300).
罗马--意大利财政经济部国库署署长格雷利(Vittorio Grilli)介绍"BTP Italia"债券.(1000)
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发布能源短期展望.
3月7日(三)
悉尼--澳洲央行助理总裁洛威在第12届澳洲工业集团年度经济论坛中发表演讲(3月6日2100).
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至3月8日).
罗马--意大利总理蒙堤和德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)会面,会后并举行记者会.(1200)
罗马--"女性与经济"大会,意大利央行总裁维斯科维斯科(Ignazio Visco)发表开幕致辞(0800);劳工福利部长Elsa Fornero发表闭幕辞(1630).
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯就经济形势发表讲话(1700).
意大利佛罗伦斯--德国财政部长朔伊布勒在欧洲大学研究院(EUI)出席一场会议,主题为欧洲经济及制度前景.(1815)
挪威SOGNDAL--挪威央行总裁奥尔森在一次商业会议中演说(0900).
华盛顿--世界银行首席经济学家林毅夫参加智库"美洲对话"举办的"揭开中国经济神秘面纱"的讨论(1900).
3月8日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0900),会后公布利率决定(1245)并举行记者会(1330).
惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明及利率决定.
渥太华--加拿大央行宣布利率决定.(1400)
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(最后一日).
芝加哥--经济合作暨发展组织(OECD) 2012年城市圆桌会议,与会者为市长及政府部长.(至3月9日)
3月9日(五)
伦敦--2012年2月英国央行/GfK NOP通胀调查.
布鲁塞尔--欧洲领导人将在电话会议中,就希腊的第二轮救助方案作出最终决定.
罗马--国际货币及金融系统改革会议.意大利财政经济部国库署署长格雷利(Vittorio Grilli)将出席.(1700)
里斯本--瑞典央行总裁英韦斯参加葡萄牙央行举办的会议,主题为"金融监管与巴塞尔III协议".
3月12日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1400).
东京--日本央行货币政策会议(至3月13日).
纽约--联合国经济及社会理事会(ECOSOC)与布雷顿森林机构、世界贸易组织(WTO)和联合国大会就贸易与发展举行高层会议.(至3月13日)
3月13日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定,并公布政策声明.(1815)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
东京--日本央行货币政策会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)预算、金融及行政委员会.(1400)
田纳西州纳许维尔--美国联邦存款保险公司(FDIC)代理董事长Martin Gruenberg、美国代理通货监理官John Walsh将出席2012美国独立社区银行家协会National Convention and Techworld一般会程中发表讲话.(1400)
--编译 李婷仪;审校 张涛
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开