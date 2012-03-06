《欧洲经济分析》欧元区脱离急诊,但有慢性衰弱之虞

记者 Paul Taylor 编译 戴素萍/艾茂林/梁睿雪

路透布鲁塞尔3月5日电---欧元区离开了急诊室,但可能是得到了慢性衰弱症,而不是快速康复.

如今欧洲面临的挑战是避免自满、重振经济成长,同时要削减债务,并阻止国家的政治情势撕裂欧元区.

上周召开的欧盟峰会是两年来首次不是全都在商讨主权债危机.可以嗅出缓解气氛.

"这不是一个专门在讨论危机管理的会议,而是一种革新的会议,"欧盟(EU)执委会主席巴罗索表示."这是一个专注于经济成长的会议."

有三件事改变了氛围并安抚了金融市场.去年底时金融市场似乎押注已有13年历史的欧元区将分崩离析.

欧洲领袖们已签署德国推动的财政联盟协议,得以强化时常被漠视的预算纪律规定,而意大利和西班牙等重要成员国正在执行严厉的减支及退休金和劳动市场改革.

希腊则已避开了一场灾难性的违约,至少目前是如此.该国得到第二轮国际纾困,并与民间债权人签订协议以将其高筑的债务降至更为可以控制的水准.

最重要的是,欧洲央行两次大规模挹注低廉的长期资金,阻止了刚萌芽的信用紧缩,信用紧缩可能会引发银行破产、挤兑或是发生迫使意大利或西班牙陷入困境的债市炼狱.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉此时此刻是个英雄,因其找到一个办法,可以担任银行业者的最后放款者,又不会违反欧盟条约中禁止直接为政府融资的规定.

"这虽然不是百分百的保证,但我认为我们正脱离危机,"法国总统萨科齐表示.他将在下个月竞选总统,因此急于让选民有最坏情况已逝的印象.

这种沾沾自喜的情况促使德拉吉私下警告欧盟领袖,危机远未结束,而且欧洲央行现在责任已了.