《欧洲经济分析》欧元区脱离急诊,但有慢性衰弱之虞

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
记者 Paul Taylor 编译 戴素萍/艾茂林/梁睿雪
路透布鲁塞尔3月5日电---欧元区离开了急诊室,但可能是得到了慢性衰弱症,而不是快速康复.
如今欧洲面临的挑战是避免自满、重振经济成长,同时要削减债务,并阻止国家的政治情势撕裂欧元区.
上周召开的欧盟峰会是两年来首次不是全都在商讨主权债危机.可以嗅出缓解气氛.
"这不是一个专门在讨论危机管理的会议,而是一种革新的会议,"欧盟(EU)执委会主席巴罗索表示."这是一个专注于经济成长的会议."
有三件事改变了氛围并安抚了金融市场.去年底时金融市场似乎押注已有13年历史的欧元区将分崩离析.
欧洲领袖们已签署德国推动的财政联盟协议,得以强化时常被漠视的预算纪律规定,而意大利和西班牙等重要成员国正在执行严厉的减支及退休金和劳动市场改革.
希腊则已避开了一场灾难性的违约,至少目前是如此.该国得到第二轮国际纾困,并与民间债权人签订协议以将其高筑的债务降至更为可以控制的水准.
最重要的是,欧洲央行两次大规模挹注低廉的长期资金,阻止了刚萌芽的信用紧缩,信用紧缩可能会引发银行破产、挤兑或是发生迫使意大利或西班牙陷入困境的债市炼狱.
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉此时此刻是个英雄,因其找到一个办法,可以担任银行业者的最后放款者,又不会违反欧盟条约中禁止直接为政府融资的规定.
"这虽然不是百分百的保证,但我认为我们正脱离危机,"法国总统萨科齐表示.他将在下个月竞选总统,因此急于让选民有最坏情况已逝的印象.
这种沾沾自喜的情况促使德拉吉私下警告欧盟领袖,危机远未结束,而且欧洲央行现在责任已了.
参与其中的人士援引他的话称,欧洲央行的行动只是争取时间来修复公共财政、进行可靠的改革并重振经济成长.如果欧洲没有利用这段喘息时间来从事改革,那么后果将非常地糟.
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开