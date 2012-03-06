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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 09:46 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物下滑,因投资人对近期涨势进行获利了结

路透悉尼3月6日电---美国谷物周二盘初下跌,因交易商将近来上涨的大豆获利了结;同时市场也等待美国周五将公布的官方作物报告.

澳洲农业部一位资深官员周二表示,由于全球价格偏低,澳洲农户将减少2012/13年小麦种植,改种更赚钱的油菜籽并养殖家畜.

0054GMT时,芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦合约WH2下跌0.62%,报每蒲式耳6.69-3/4美元.

美国5月大豆期货SK2下跌0.02%,报每蒲式耳13.25-3/4美元.

3月玉米期货CH2下跌0.42%,报6.58美元.

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