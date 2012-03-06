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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 17:28 BJT

〔表格〕台湾2月份主要上市柜公司业绩

路透台北3月6日电---以下为台湾2月份主要上市柜公司业绩表现一览: 

  **电子类股**
  公司                       营收(亿台币)    与上月比较(%)    与上年同期比较(%)
 *宏达电 (2498.TW)            186.00           15.5                 -40.1      
  矽品 (2325.TW)               43.76           -6.0                   7.2      
  联发科 (2454.TW)             35.25           20.7                  28.8      
  力晶 5346.TWO              17.12            5.4                 -51.3      

  **其他类股** 
  公司                        营收(亿台币)    与上月比较(%)    与上年同期比较(%) 
  台塑 (1301.TW)              162.44           21.3                  11.1      
  台塑石化 (6505.TW)          719.55            2.0                  -4.3      

  资料来源:证交所 
  附注: @表示合并数字
        *表示新增(完) 

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  --整理 张雅菁

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