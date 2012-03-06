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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 10:11 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元走势挣扎,稍后澳洲央行将公布利率决定

路透悉尼/惠灵顿3月6日电---澳元及新西兰元周二保持跌势,此前在海外市场遭逢一波卖压,激励投资人在极度偏多的市场获利了结.

澳元兑美元AUD=D4徘徊在约一周低位1.0655美元,交易商称有大批来自境外基金的卖盘.

市场焦点将是澳元是否跌破1.0650,此处为许多空头的关键目标,也是今日稍后到期的期权行权价.

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