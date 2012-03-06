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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 10:31 BJT

《外汇动态》新西兰元/美元触及五周低位,兑日圆遭获利了结

0213GMT---新西兰元兑美元NZD=D4跌至五周低位0.8166,澳元/美元AUD=D4则短暂跌破1.0650的重要支撑,澳新货币兑日圆在今年迄今录得强劲涨幅后遭到获利了结. "澳元受昨日中国消息影响而下跌的方式让我认为,市场目前希望对澳元进行一些修正,"一日系银行交易员说. 亚洲股市的疲软基调无助于澳元/日圆和新西兰元/日圆等非美元主要货币/日圆走势. 澳元/日圆AUDJPY=R目前报86.65,日内下跌0.4%;新西兰元/日圆NZDJPY=R触及近两周低点,约报66.40. 许多市场人士正等待0330GMT澳洲央行的政策声明.(完) --编译 张若琪;审校 张荻 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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