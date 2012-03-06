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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 10:35 BJT

《外汇动态》欧元兑坡元空头回补,推升美元兑坡元

0219GMT--美元对坡元SGD=D3上涨,受惠于与欧元兑坡元EURSGD=R空头回补有关的买需.

就在银行间帐户争相回补空仓之际,美元兑坡元也寻获支撑.部分投资人在约1.2600卖出,不过汇价有涨向1.2625的态势,接近2月27日高位.

美元兑坡元上涨0.1%,报1.2593.欧元兑坡元上涨0.2%,报1.6648.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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