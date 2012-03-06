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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 11:39 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,资金充裕料明日债券交割影响有限

路透台北3月6日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持平,投信、寿险余钱持续流入,银行体系也呈现宽松,成交利率维持在既有区间.

交易商表示,今日交易以到期续作为主,投信于市场上积极寻找非公债类标的承做,但对利率态度坚持依旧,令RP利率持于原有区间未变.由于目前市场资金相当充足,加之本次交割的公债由银行拿下多数筹码,预料明日两档债券发行对市况影响有限.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,与上日相同.

本周市场大型紧缩因子如下:周三(7日)有101/5期10年期公债及开发金(2883.TW)公司债交割,金额分别为400及60亿台币;周四(8日)则有1,000亿台币364天期定期存单发行.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

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