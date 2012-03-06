《热点透视》尽管目前估值不算过高,但以获利能力衡量美股存有泡沫

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 编译 吴云凌

路透纽约3月5日电---美国股票存在泡沫,不过是以盈利能力,而不是估值衡量的.标准普尔500指数以历史获利计算的市盈率为14倍,因此其估值水平不算过高.但是一项美国国内利润指标却较长期均值高出50%,而且全球盈利能力的升幅较此还更高.这种状态不太可能长期持续.

全球化是推高美国企业获利的一个因素.根据美国经济分析局(Bureau of Economic Analysis,BEA)2011年3月的一份报告,2008年至2009年期间,国外获利在总体获利中所占的比重达到40-45%,而1980年代该比重约为20%.

然而,即便将视野只局限在国内活动上,企业的获利能力已然强大得让人惊讶.2001年前九个月,所有企业的合计税后获利占到国内收入总值(GDI)的7.2%.这远高于1997年和2006年创下的周期高点6.4%,以及二战后的纪录水平7.1%.在BEA的记录中,国内获利占GDI的比率只有在1929年高于7.2%,当时为8.8%.当前水准亦较长期均值4.8%高出50%.

驱动获利大涨的一个很重要因素是利率.根据美国联邦储备理事会(美联储,FED),最近几年企业的杠杆程度提高,美国非农企业的债务水平目前相当于资产净值的60%.但与此同时利率却一路下滑.10年期美国公债收益率(殖利率)在1980年代超过10%,而在2011年还不到3%.基于近期的公司负债水平计算,负债成本的下降,会导致企业的股权回报率提高逾4个百分点.而在高利率的1980年代,企业的盈利能力低于长期平均水平.

获利成长减速的预期至少可能已得到反映.标准普尔测算,分析师目前预期今年第一季获利较上年同期的增幅不及1%,而不到一年以前他们还很乐观地预测增幅会超过12%.如果利率开始上升,比如可能与薪资成本同步上涨,那么紧随而来的就是获利大幅下降.假设美国企业的盈利能力跌到80多年的平均水平,同时市盈率维持不变,那么标普500指数就可能从目前的约1,360跌至900点.这是值得股市多头思考的问题.(完)