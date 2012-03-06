《热点透视》尽管目前估值不算过高,但以获利能力衡量美股存有泡沫

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson 编译 吴云凌
路透纽约3月5日电---美国股票存在泡沫,不过是以盈利能力,而不是估值衡量的.标准普尔500指数以历史获利计算的市盈率为14倍,因此其估值水平不算过高.但是一项美国国内利润指标却较长期均值高出50%,而且全球盈利能力的升幅较此还更高.这种状态不太可能长期持续.
全球化是推高美国企业获利的一个因素.根据美国经济分析局(Bureau of Economic Analysis,BEA)2011年3月的一份报告,2008年至2009年期间,国外获利在总体获利中所占的比重达到40-45%,而1980年代该比重约为20%.
然而,即便将视野只局限在国内活动上,企业的获利能力已然强大得让人惊讶.2001年前九个月,所有企业的合计税后获利占到国内收入总值(GDI)的7.2%.这远高于1997年和2006年创下的周期高点6.4%,以及二战后的纪录水平7.1%.在BEA的记录中,国内获利占GDI的比率只有在1929年高于7.2%,当时为8.8%.当前水准亦较长期均值4.8%高出50%.
驱动获利大涨的一个很重要因素是利率.根据美国联邦储备理事会(美联储,FED),最近几年企业的杠杆程度提高,美国非农企业的债务水平目前相当于资产净值的60%.但与此同时利率却一路下滑.10年期美国公债收益率(殖利率)在1980年代超过10%,而在2011年还不到3%.基于近期的公司负债水平计算,负债成本的下降,会导致企业的股权回报率提高逾4个百分点.而在高利率的1980年代,企业的盈利能力低于长期平均水平.
获利成长减速的预期至少可能已得到反映.标准普尔测算,分析师目前预期今年第一季获利较上年同期的增幅不及1%,而不到一年以前他们还很乐观地预测增幅会超过12%.如果利率开始上升,比如可能与薪资成本同步上涨,那么紧随而来的就是获利大幅下降.假设美国企业的盈利能力跌到80多年的平均水平,同时市盈率维持不变,那么标普500指数就可能从目前的约1,360跌至900点.这是值得股市多头思考的问题.(完)
--译文审校 龚芳
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* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开