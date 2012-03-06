〔中国汇市〕人民币兑美元早盘续跌,央行行长言论增加政策面变数

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
* 人民币兑美元早盘续跌
* 中间价弱势拖累人民币表现
* 央行行长称人民币已具备扩大波幅条件
* 政策变数增加,近期市场难有明确方向
路透上海3月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘续跌,受中间价维持弱势所累,但走势仍相对抗跌;而有关央行行长周小川发表人民币已具备扩大波幅条件的言论,则令政策变数有所升温.
交易员认为,由于政策面存在不确定性,近期机构对人民币走向的判断会较为谨慎,市场也难有明确方向.
"现在不是在开(两)会嘛,会后有没有新的政策出来,大家都在关注."上海一银行交易员称.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3141元,上日中间价为6.3121元.北京时间12:10,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.3095元,上日收盘价为6.3067元.
上述交易员指出,近期关于人民币汇率已接近均衡水平的观点逐渐增多,联系到央行行长关于扩大波幅的最新言论,近期汇率政策有所调整的可能性上升,在政策面未明朗前,机构不会贸然行动,短期人民币汇率整体将维持震荡.
中国人民银行行长周小川周一表示,就目前形势而言,人民币汇率已经逐步具备了波幅限制适当加大的条件,这能更加体现人民币以市场供求关系决定汇率的机制.[ID:nSB2015175]
中国央行货币政策委员李稻葵周二称,人民币汇率当前已接近"均衡"水平,下一步要进一步放宽双向波动幅度.不应再将人民币汇率视为全球经济失衡的根本原因.[ID:nSB2016361]
东京汇市商品货币周二在亚洲盘处于挨打的局面,此前中国宣布八年以来最低的经济成长目标,在海外市场引发投资人减持多头部位,令商品货币受挫.这令欧元承受的压力有所缓解,欧元/美元从两周低点回升,借助欧元兑澳元和新西兰元大涨之势.[FRX/CN]
离岸市场上,北京时间12:05,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3053/17元,上日尾盘报6.3010元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2980/20,上日尾盘为6.2870元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
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路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开