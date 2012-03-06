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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 16:49 BJT

〔路透专访〕台湾万泰银行今年有望转亏为盈,因呆帐已处理完毕

路透台北3月6日电---台湾小型银行--万泰银行2837.TW周二表示,今年将有机会转亏为盈,为2008年以来首见,因呆帐已在去年全部处理完毕.

万泰银董事长卢正昕并在接受路透专访时称,两大私募基金股东SAC与奇异资融(GE)还不急于出售万泰银持股.

SAC与奇异资融是在2007年9月藉由认购私募股权,成为万泰银行大股东.

随着两岸金融合作的展开,先前被私募基金入主的银行也传出出售股权的消息.凯雷集团[CYL.UL]近期已启动出售台湾大众银行2847.TW持股计划,此外Longreach公司也已开始进行出售安泰银行(2849.TW)的股份计划.(完)

--记者 洪淑珍; 撰写 董永年; 审校 林高丽

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