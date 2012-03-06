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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 13:31 BJT

〔标题新闻〕澳洲外资投资审核局已批准俄罗斯MMK以5.91亿美元收购铁矿石商Flinders Mines

备注:MMK为俄罗斯第三大钢厂Magnitogorsk Iron and Steel Works(MMK)(MAGN.MM)的缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8E617F]

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