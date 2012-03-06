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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 14:05 BJT

〔台湾股市〕收跌66.77点,观光类股拖累大盘

路透台北3月6日电---台湾股市周二收盘下跌0.83%,追随区域股市下跌,观光类股.THOI拖累大盘.

餐饮连锁王品集团(2727.TW)收报492台币,上涨49.59%.王品挂牌参考价为340台币.

加权股价指数.TWII跌66.77点,收在7,937.97点,指数今日以平盘开出,盘中一度下跌多达1.8%.

权值最大的电子类指数.TELI和金融保险类指数.TFNI各下跌0.84%和0.89%.

台币兑美元TWD=TP几无变动,报29.520台币.

外资周一卖超台股,本月迄今共卖超3.74亿美元.

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW增为1,226.27亿台币,上日为1,082.65亿.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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