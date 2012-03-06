〔台湾债市〕10年新券殖利率创今年新低,因股市走弱及空单回补

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透台北3月6日电---台湾10年新券101/5发行前交易殖利率周二第三天收低,并创10年期公债指标.TW10YTBI去年12月中下旬以来收盘新低,因股市持续走弱,且该券的空单部位需于今日回补.
不过交易商指出,纵然101/5表现偏强,但若没有令央行降息的题材出现,带动短率与五年券殖利率下滑,10年券的表现空间也相当有限.就技术线型而言,101/5殖利率向下至1.24%附近,即会遭遇不小的压力.明日的交易区间看在1.24-1.26%.
"今天(101/5)不能留空单,就只能往多的方向做."一票券商交易员称.
另一证券商交易员则指出,虽然101/5殖利率跌破发行前交易期间的区间下限,但还要观察一两天才能确认.倘若未来几天股市续跌向7,500点,债市才有继续走强的机会.
101/5发行前交易殖利率今日以1.2507%作收,跌破了区间下限1.2547%,盘中并续向10年期公债指标在去年12月16日的波段低点1.2401%测试.由于该券将在明日交割,空单部位需于今日回补完毕.
台湾股市周二收盘下跌0.83%,追随区域股市下跌,加权股价指数.TWII跌66.77点,收在7,937.97点.该指数今日以平盘开出,盘中一度下跌多达1.8%.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO -0.35 0.9565 0.9520-0.9620 14.5
10 101/5 A01105=TWO -0.73 1.2507 *1.2480-1.2625 394.5
20 101/乙一A01201=TWO +0.01 1.7001 1.7001-1.7010 1.5
继昨日正式成交后,今日20年乙券101/乙一仍有买盘以1.70%附近的利率成交.交易商认为,这显示寿险补券需求仍高,但因1.70%以下也有层层关卡,要轻松跌破恐怕不容易.
"过去寿险对1.70%以下的意愿不高,但这期会不会改变态度,就不知道了."一票券商交易员说.
另一证券商交易主管则表示,倘若101/乙一真的标在1.70%之下,市场也会理性看待殖利率压在1.30%以下的10年券.
"整条殖利率曲线,就属20年与10年的利差最大,是有修正的机会."他说.
20年乙类公债101/乙一将在13日标售,金额400亿台币.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 1.6977
10 100/9 A00109=TWO 1.2760
5 101/1 A01101=TWO 0.9565
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开