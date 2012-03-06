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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 14:53 BJT

〔台湾债市〕10年新券殖利率创今年新低,因股市走弱及空单回补

路透台北3月6日电---台湾10年新券101/5发行前交易殖利率周二第三天收低,并创10年期公债指标.TW10YTBI去年12月中下旬以来收盘新低,因股市持续走弱,且该券的空单部位需于今日回补.

不过交易商指出,纵然101/5表现偏强,但若没有令央行降息的题材出现,带动短率与五年券殖利率下滑,10年券的表现空间也相当有限.就技术线型而言,101/5殖利率向下至1.24%附近,即会遭遇不小的压力.明日的交易区间看在1.24-1.26%.

"今天(101/5)不能留空单,就只能往多的方向做."一票券商交易员称.

另一证券商交易员则指出,虽然101/5殖利率跌破发行前交易期间的区间下限,但还要观察一两天才能确认.倘若未来几天股市续跌向7,500点,债市才有继续走强的机会.

101/5发行前交易殖利率今日以1.2507%作收,跌破了区间下限1.2547%,盘中并续向10年期公债指标在去年12月16日的波段低点1.2401%测试.由于该券将在明日交割,空单部位需于今日回补完毕.

台湾股市周二收盘下跌0.83%,追随区域股市下跌,加权股价指数.TWII跌66.77点,收在7,937.97点.该指数今日以平盘开出,盘中一度下跌多达1.8%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -0.35 0.9565 0.9520-0.9620 14.5

10 101/5 A01105=TWO -0.73 1.2507 *1.2480-1.2625 394.5

20 101/乙一A01201=TWO +0.01 1.7001 1.7001-1.7010 1.5

继昨日正式成交后,今日20年乙券101/乙一仍有买盘以1.70%附近的利率成交.交易商认为,这显示寿险补券需求仍高,但因1.70%以下也有层层关卡,要轻松跌破恐怕不容易.

"过去寿险对1.70%以下的意愿不高,但这期会不会改变态度,就不知道了."一票券商交易员说.

另一证券商交易主管则表示,倘若101/乙一真的标在1.70%之下,市场也会理性看待殖利率压在1.30%以下的10年券.

"整条殖利率曲线,就属20年与10年的利差最大,是有修正的机会."他说.

20年乙类公债101/乙一将在13日标售,金额400亿台币.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.6977

10 100/9 A00109=TWO 1.2760

5 101/1 A01101=TWO 0.9565

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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