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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 16:45 BJT

〔台湾央行〕共发行726亿台币存单,发行余额增加672.5亿

路透台北3月6日电---台湾央行周二公布,今日共发行726亿台币存单,相较存单到期金额53.5亿,存单发行余额增加672.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期652亿台币,利率为0.87%;91天期50.4亿台币,利率为0.93%;182天期23.6亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行3,470.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,846.9亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周一当日超额准备为53亿台币,累计超额准备为负96亿台币,加计前期1%的超额准备为764亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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