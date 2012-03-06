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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 14:12 BJT

〔台湾货币市场〕2月提存期银行累计超额准备2,455亿台币,较上期增22亿

路透台北3月6日电---台湾拆款中心PIBC公布的数据显示,银行体系2月提存期累计超额准备为2,455亿台币,较上提存期增22亿.

以下为2009年起每提存期截止日时的累计超额准备数字一览(单位:亿台币):

提存期底 超额准备 较上期增减

2012年 3月3日 2,455 +22

　　　 2月3日 2,433 +866

1月3日 1,567 -316

2011年12月3日 1,883 -39

11月3日 1,922 -68

10月3日 1,990 +699

9月3日 1,291 -590

8月3日 1,881 -347

7月3日 2,228 +992

6月3日 1,236 +16

5月3日 1,220 -712

4月3日 1,932 -370

3月3日 2,302 -1,191

2月3日 3,493 +1,165

1月3日 2,328 -559

2010年12月3日 2,887 -1,628

11月3日 4,515 -288

10月3日 4,803 -2,042

9月3日 6,845 +684

8月3日 6,161 +740

7月3日 5,421 -380

6月3日 5,801 +275

5月3日 5,526 +814

4月3日 4,712 -1,431

3月3日 6,143 -2,752

2月3日 8,895 +1,172

1月3日 7,723 +3,160

2009年12月3日 4,563 -7,830

11月3日 12,393 -2,829

10月3日 15,222 -127

9月3日 15,349 -7,319

8月3日 22,668 -5,145

7月3日 27,813 -12,381

6月3日 40,194* +7,127

5月3日 33,067 -1,736

4月3日 34,803 +1,669

3月3日 33,134 +1,307

2月3日 31,827 +19,406

参看当日超额准备历史数据,请点选TWDERVOL=PIBC

注:1. *为历史高点.

2. 台湾银行体系准备金提存期为每月4日起至次月3日止. (完)

参看台湾货币市场相关新闻,请点选[TWMMT/CN]

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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