〔台湾货币市场〕2月提存期银行累计超额准备2,455亿台币,较上期增22亿

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透台北3月6日电---台湾拆款中心PIBC公布的数据显示,银行体系2月提存期累计超额准备为2,455亿台币,较上提存期增22亿.
以下为2009年起每提存期截止日时的累计超额准备数字一览(单位:亿台币):
提存期底 超额准备 较上期增减
2012年 3月3日 2,455 +22
2月3日 2,433 +866
1月3日 1,567 -316
2011年12月3日 1,883 -39
11月3日 1,922 -68
10月3日 1,990 +699
9月3日 1,291 -590
8月3日 1,881 -347
7月3日 2,228 +992
6月3日 1,236 +16
5月3日 1,220 -712
4月3日 1,932 -370
3月3日 2,302 -1,191
2月3日 3,493 +1,165
1月3日 2,328 -559
2010年12月3日 2,887 -1,628
11月3日 4,515 -288
10月3日 4,803 -2,042
9月3日 6,845 +684
8月3日 6,161 +740
7月3日 5,421 -380
6月3日 5,801 +275
5月3日 5,526 +814
4月3日 4,712 -1,431
3月3日 6,143 -2,752
2月3日 8,895 +1,172
1月3日 7,723 +3,160
2009年12月3日 4,563 -7,830
11月3日 12,393 -2,829
10月3日 15,222 -127
9月3日 15,349 -7,319
8月3日 22,668 -5,145
7月3日 27,813 -12,381
6月3日 40,194* +7,127
5月3日 33,067 -1,736
4月3日 34,803 +1,669
3月3日 33,134 +1,307
2月3日 31,827 +19,406
参看当日超额准备历史数据,请点选TWDERVOL=PIBC
注:1. *为历史高点.
2. 台湾银行体系准备金提存期为每月4日起至次月3日止. (完)
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--记者 张雅菁; 审校 张喜良
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开