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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 15:07 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超13.22台币,连续第三天卖超

路透台北3月6日电---台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超13.22亿台币,为连续第三天卖超,累积金额为75.66亿.

三大法人今日合计卖超41.18亿台币,上交易日修正后为卖超78.27亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

3/6 -13.22 -3.41 -24.55 -41.18

3/5 -44.39r -22.29 -11.60r -78.27r

3/3 -18.05 +2.93 -4.71r -19.84r

3/2 +17.91 -1.18 -1.32r +15.42r

3/1 +41.11 +11.49 +3.92r +56.52r

----------------------------------------------------

本月累计 -16.64 -12.45 -38.25 -67.34

月份 外资 自营商 投信 合计

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽

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