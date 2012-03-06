〔台湾货币市场〕提存期初偏向宽松,央行对隔夜资金冲销力道不减

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
* 提存期初市况偏向宽松
* 央行对隔夜资金冲销力道不减
* 关注明日一年期央行存单标售
记者 张雅菁/林妙容
路透台北3月6日电---台湾银行间短期利率周二持稳,提存期初市况偏向宽松,银行间调度压力不大,票券商亦无甚缺口.关注焦点在于明日的央行一年期存单标售.
资金调度人士表示,央行昨日存单发行余额减少约500亿,不过透过拆进隔夜资金的冲销力道较上周加大,而今天在隔拆冲销仍延续昨日力道;然而市场短钱宽松之际,明天的央行存单标售利率可能还是弹升不易,料外商竞标仍为主导力量,而公股银行对低利率则是敬谢不敏.
"今天还是满松的,要丢给央行overnight(隔拆)的还不少."一公股银行人士称.
央行将于周三(7日)竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币.上个月标售同天期存单的加权平均得标利率在0.887%.[ID:nST0505759]
本地时间14:54时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.395%,上日收在0.398%;区间在0.392-0.700%,上日在0.299-0.700%.
2-7天拆款利率在0.392-0.720%,上日亦同.
**发票量低**
短票方面,票券商指出,发票量今日还是偏低,加以资金宽松下,银行间成交利率略有下滑,交易并不多,一方面是票量供给不足,一方面有些银行还是不愿低就利率.
票券商表示,预期愈接近周末前,发票量将会回升,而藉时央行一年期存单亦已发行,短票利率有机会回复较常态的水准.
今日银行间30天内短票利率主要成交在0.83-0.84%,上日在0.84-0.85.
今日央行存单到期53.5亿台币,发行金额尚未公布.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期接下来依序是,周三4,082亿、周四2,956亿、周五2,465.5亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正后,周一当日超额准备为53亿台币,累计超额准备为负96亿台币,加计前期1%的超额准备为764亿台币.
**RP利率持平**
债市同业附买回(RP)利率持平,投信、寿险余钱持续流入,银行体系也呈现宽松,成交利率维持在既有区间.
交易商表示,今日交易以到期续作为主,投信于市场上积极寻找非公债类标的承做,但对利率态度坚持依旧,令RP利率持于原有区间未变.由于目前市场资金相当充足,加之本次交割的公债由银行拿下多数筹码,预料明日两档债券发行对市况影响有限.
今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,与上日相同.
本周市场大型紧缩因子如下:周三(7日)有101/5期10年期公债及开发金(2883.TW)公司债交割,金额分别为400及60亿台币;周四(8日)则有1,000亿台币364天期定期存单发行.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 曾祥进
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开