〔路透专访〕台湾金控最快明年底提出上海分行改制子行申请--董事长

* 上海分行最快3-4月开业

* 最快明年底申请上海分行改制子行

* 明年初提出第二家分行申请

* 今年两岸银行业正式承做本币业务是新里程碑

记者 高洁如

路透台北3月6日电---台湾资产第二大的金控公司--台湾金控董事长张秀莲周二表示,若进行顺利,其上海分行最快3-4月可望正式营运;而明年首季将提第二家分行申请案,明年底则会提出上海分行改制子行的申请.

此外,台湾金控也评估将在明年初提出第二家分行的申请案,目前考虑在重庆、成都、武汉和昆明等地,但尚未做出最后决定.

"重庆是绿色通道省分,是重点发展的直辖市,而且有很多台商从沿海往这里移动,是一个不错的点."张秀莲表示.不过她也强调,目前尚未有最后的决定.

她解释说,中国对境外银行的分行限制较多,例如分行的本地拆款最高是营运资金的两倍,外债举债上限最高也只有两倍,营运资金和业务相对受限.因此,台湾金控在中国的布局还是以申请子行为最终目标.

她也表示,子行能承做中国一般民众存放款业务,比分行的最低限制更小,对进入中国市场有很大的帮助,她也认为,目前中国在核准子行的大门并未完全关上,因此仍会尝试去申请子行.

"分行只能做100万以上的人民币存款,这就筛掉很多客户了,"她表示.

台湾金管会日前表示,台湾银行业大陆分行今年第一季有望开始承作人民币业务,而中国在台湾的两家分行也将同时开启台币业务.

身兼台湾银行公会理事长的张秀莲认为,今年两岸银行进入双双开启营业的新阶段,两岸后续交流上可望进入新的里程碑,今年两岸金融业是值得期待的一年.

目前大陆已核准开业的六家台湾银行分别是:土地银行、合作金库、第一银行、华南银行、彰化银行(2801.TW)及国泰世华银行.金管会则已核准中国银行(3988.HK)(601988.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)筹设台北分行.

台湾金控是百分之百公营的金控公司,去年底的资产4.25兆(万亿)台币,次于国泰金控(2882.TW).但其总放达2.1兆(万亿)、存款达3.15兆(万亿),均居业界之冠.

**今年利差扩大不易**

张秀莲表示,由于今年的总体经济环境不如去年,预期台湾整体货币需求会低于去年,整体银行业的利差可能维持在1.4个百分点左右的偏低水位,利差扩大不易.

她预估台湾银的今年利差将在0.9-1.0个百分点,因台银的定存和公部门贷款的比率均偏高,使利差偏低.

"所以我们今年还是希望努力提高活存的比例,降低政府及公营事业放款以及提高个人和中小企业的放款,"她表示.

张秀莲也说,台湾银行预计2012年的税前盈余可达75亿台币,较去年税前盈余43亿台币成长74%,主因今年减少了因实施34号公报一次性的提存.上年提存金额是40-50亿台币.

张秀莲是老字号的台湾银行首位女董事长,今年63岁.她曾任金管会副主委,担任台湾金控董事长已近四年的时间.

**有意跨入东南亚和澳洲**

张秀莲表示,由于台湾金控后续仍有不少转投资、设立分行的计划,但目前银行旗下转投资上限已近40%的上限,因此明年台湾金控旗下的台湾银行将以250亿台币的资本公积转增资,以增加转投资的额度.这也将是未来设立分行、子行的营运资金来源.

在海外分行的布局上,除了中国是一个不可或缺的地区之外,她也说,今年也评估在印度孟买设立办事处,这也将是台湾金控第一个东南亚地区的新据点.此外,目前也正评估澳洲设立分行的可行性.

张秀莲进一步指出,虽然兆丰银、台湾企银(2834.TW)、合库和华南银行在澳洲也有分行,不过因澳洲的银行特别需要资金流动性,对资金充足的台湾银行很有利基.

台湾金控目前在纽约、洛杉矶、东京、新加坡、香港和伦敦和约翰尼斯堡都设有分行.

台湾财政部长刘忆如先前曾表示乐见民间参与公股金融机构,甚至对引进策略投资伙伴"乐观其成".[ID:nST0435404]

但张秀莲指出,台湾金控正在编列明年度预算案,内部规划中并未编列任何要公开发行(IPO)的预算,而国库署也尚未编列任何释股的预算.

此外,她也承认,囿于台湾金控仍是百分之百的公营事业单位,因此未来在参股对岸银行业的脚步上,可能较同业慢,执行可能性也偏低.(完)