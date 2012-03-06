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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 17:26 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,外资卖超台股汇出但出口商有撑

路透台北3月6日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘下跌2分.中国下调经济成长率(GDP)至7.5%,引发市场对其增长放缓的担忧,风险资产全线下挫,台股随区域走势下滑失守8,000大关,惟出口商卖盘陆续出笼,给予台币走势支撑.

汇银人士指出,盘初部分外资汇入促台币微幅走升,不过随着台股、韩元跌幅逐渐扩大,外商银行转卖为买美元,台币由升转贬.然而,台币贬破29.520元后,吸引不少出口商进场抛汇,造成汇价贬幅受限.

"外资还是反反覆覆,...(汇出)量太小,这个量要消化出口商不容易."一位金控交易人士表示.

交易员并指出,尽管台股今日盘中下挫逾百点,但收盘却拉出下影线,由技术线型来看,股价于7,800-7,900点间应有支撑,加上台股此前涨势颇急,预估逢低将有买盘陆续进场,加上汇市有出口商场边伺机捡便宜,料能稍稍和缓台币跌势.

市场人士预估,台币短线交投料落在29.450-29.600元间,而非美货币能否化解此波修正压力,仍有待更多强劲的经济数据给予指引,明日将持续追踪台股走势.

台股加权指数.TWII周二收盘下跌0.83%,至7,937.97点;外资及陆资在台股卖超13.22亿台币,为连续第三天卖超,累积金额为75.66亿.[ID:nST0508315]

新兴汇市中,韩元KRW=和坡元SGD=周二下跌,投资者以欧洲和中国经济放缓忧虑为由进行获利了结,并削减新兴亚币等风险资产曝险.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.538 29.518 29.400-29.538 29.520 6.85 7.32

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.512 29.499 29.480-29.527 29.480 3.39 2.40

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.005/0.005

美元/台币六个月期 -0.140/-0.110 -0.145/-0.115

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--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

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