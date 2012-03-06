〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,外资卖超台股汇出但出口商有撑

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透台北3月6日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘下跌2分.中国下调经济成长率(GDP)至7.5%,引发市场对其增长放缓的担忧,风险资产全线下挫,台股随区域走势下滑失守8,000大关,惟出口商卖盘陆续出笼,给予台币走势支撑.
汇银人士指出,盘初部分外资汇入促台币微幅走升,不过随着台股、韩元跌幅逐渐扩大,外商银行转卖为买美元,台币由升转贬.然而,台币贬破29.520元后,吸引不少出口商进场抛汇,造成汇价贬幅受限.
"外资还是反反覆覆,...(汇出)量太小,这个量要消化出口商不容易."一位金控交易人士表示.
交易员并指出,尽管台股今日盘中下挫逾百点,但收盘却拉出下影线,由技术线型来看,股价于7,800-7,900点间应有支撑,加上台股此前涨势颇急,预估逢低将有买盘陆续进场,加上汇市有出口商场边伺机捡便宜,料能稍稍和缓台币跌势.
市场人士预估,台币短线交投料落在29.450-29.600元间,而非美货币能否化解此波修正压力,仍有待更多强劲的经济数据给予指引,明日将持续追踪台股走势.
台股加权指数.TWII周二收盘下跌0.83%,至7,937.97点;外资及陆资在台股卖超13.22亿台币,为连续第三天卖超,累积金额为75.66亿.[ID:nST0508315]
新兴汇市中,韩元KRW=和坡元SGD=周二下跌,投资者以欧洲和中国经济放缓忧虑为由进行获利了结,并削减新兴亚币等风险资产曝险.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.538 29.518 29.400-29.538 29.520 6.85 7.32
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.512 29.499 29.480-29.527 29.480 3.39 2.40
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.005/0.005
美元/台币六个月期 -0.140/-0.110 -0.145/-0.115
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--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开