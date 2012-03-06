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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 17:23 BJT

〔路透专访〕台湾巨大称高价碳纤自行车出货量今年可望成长10-20%

路透台北3月6日电---全球自行车领导品牌之一--捷安特(巨大(9921.TW))周二表示,欧美市场历经动荡回稳后,欧洲区自行车需求量可望持平,北美预期小幅成长,而主要成长动能仍来自大陆等亚洲国家.

巨大执行长罗祥安接受路透专访时指出,高价自行量需求维持不坠,预估今年集团的高价碳纤自行车出货量可望成长10-20%.

"我们碳纤的车子过去受产能的限制,有点供不应求...现在台湾也增厂了,市场会持续扩充."他说.

身兼台湾自行车输出业同业公会理事长的罗祥安也估计,在ECFA(两岸经济合作架构协议)早期收获清单去年生效后,台湾自行车输出至大陆降为零关税,带动出口量的成长,预估今年的出口量将成长2-3倍,约达10万台.

巨大是台湾自行车龙头厂商,经营自有品牌捷安特,也帮其他自行车大厂代工,通路遍布北美、欧洲、澳洲、台湾与中国大陆.

巨大去年前三季税后纯益23.17亿,较上年同期微幅下滑1.15%;每股税后纯益6.18台币.

该股周二收盘跌2.01%报122台币;台湾加权股价指数.TWII则收跌0.83%.(完)

--记者 林妙容; 审校 林高丽

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