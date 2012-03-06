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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 17:06 BJT

《企业看点》--3月6日财务活动报导摘要(更新版)

(新增Uniqa消息)

路透班加罗尔3月6日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 上海证券报周二援引中国银行(601988.SS)(3988.HK)董事长肖钢表示,该行地方政府融资平台贷款不良率低于1%,地方政府融资贷款不会出现大面积违约并造成银行不良率上升问题.[ID:nSB2016081]

* 媒体报导引述奥地利保险业者Uniqa (UNIQ.VI)执行长谈话指出,该公司计画买断多个东欧事业的少数股权,此举成本料至少达1亿欧元(1.32亿美元).[ID:nL5E8E608A]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王丽鑫/张明钧;审校 王兴亚/高琦

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