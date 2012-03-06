〔路透专访〕台湾巨大仰赖亚洲成长动能,碳纤车持续成长可望推高获利(更新版)

(新增细节)

* 高价碳纤自行车出货量今年可望成长10-20%

* 今年台湾自行车成车出口至大陆将成长2-3倍

* 欧美市场可望回稳,但成长动力仍来自亚洲

记者 林妙容

路透台北3月6日电---全球自行车领导品牌--捷安特(巨大(9921.TW))周二表示,欧债及美国经济的不确定性已逐渐回稳,该集团于两地市场今年可望持稳至小幅成长.而主要成长动能仍来自包括大陆在内的亚洲市场.

巨大执行长罗祥安接受路透专访时指出,中国及日本等地对自行车的定位,甫从功能性转向运动休闲,对于主攻高端市场的捷安特来说,潜力十足,将提供今年主要的成长动力.

"今年大陆的市场会很竞争,但我们已经在那里稳扎稳打20年...会继续努力."罗祥安说.

他指捷安特去年在大陆营收成长高达五成,但不愿透露营收数字.该公司目前在大陆的高价自行车市场约有25-30%的市占率,去年大陆营收占集团营收26%.

为因应市场成长,巨大在大陆积极扩充产能,今年大陆新厂将再增70万台产能,将总产能数从去年的620万台拉高至约700万台.

**高价车种成长将推高获利**

除一般铝合金车外,罗祥安并指出,高价的碳纤车种需求维持不坠,市场会更普及,预估今年集团的出货量可望成长10-20%.

"我们碳纤的车子过去受产能的限制,有点供不应求...现在台湾也增厂了,市场会持续扩充."他说.

碳纤车款在该集团的出货量仍属少数,但平均单价2,000至7,000美元的优势,有助集团推高获利.

身兼台湾自行车输出业同业公会理事长的罗祥安也估计,在ECFA(两岸经济合作架构协议)早期收获清单去年生效后,带动台湾自行车输出至大陆的成长,预估今年的出口量将成长2-3倍,约达10万台.去年全年出口为3.4万台.

以去年台湾出口至大陆的平均单价550美元计算,今年输出大陆成车总额可望达5,500万美元.而自行车零件去年输出大陆已有6,400万美元,他也预估会同步成长,今年自行车产业输出大陆总额可望上看2亿美元.

他认为ECFA对台湾自行车业的影响可以持续观察,因大陆输入到台湾的廉价车种几已达饱合,约在44万台,然而台湾输出至大陆可望持续成长.

ECFA早收生效后,台湾卖至大陆自行车可免13%关税,大陆来台自行车可免除6%关税.

**相关产业亦有潜力**

巨大除了捷安特品牌,去年开始也推出MOMENTUM(莫曼顿)新品牌,要在原有GIANT运动休闲车品牌之后,也提升代步车市场占有率.而该公司全球首创的Liv/Giant女性单车店也积极寻求发展,将在五年内,由目前的10家店扩展至100家以上.

"女性的需求和男性完全不同...我们不能那么不尊重女性."他说.

考虑经营品牌不易,罗祥安称短期内巨大不会再推出新的次品牌,而是专注于三个品牌的经营.

此外,该公司拥有的轻合金公司,近来打进重型机车供应链,被罗祥安称为"美丽的意外".由于追求轻量化已成潮流,此前为生产轻量自行车而技术扎根的材料工厂(铝合金及碳纤合金),现在成为具十足潜力的重机及汽车材料供应者.

巨大是台湾自行车龙头厂商,自有品牌营收约占集团总营收的70%.但罗祥安称巨大绝不会退出代工,因为这些自行车大厂已是巨大的策略伙伴,"我们有commitment(承诺),而不是代不代工的问题."

巨大的主要竞争对手是美利达(9914.TW),该公司也在中国积极布局.

巨大去年前三季税后纯益23.17亿,较上年同期微幅下滑1.15%;每股税后纯益6.18台币.

该股周二收盘跌2.01%报122台币;台湾加权股价指数.TWII则收跌0.83%.(完)