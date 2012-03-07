《台湾报摘》--工商时报3月7日

* 头版头条:

--台湾经济部报行政院审查的第三波陆资开放检讨案中,面板、半导体等关键性产业,建议取消陆资参股上限比例,改以专案审查为主.惟全案仍需行政院近期内审议后才能拍板.

* 其他:

--两岸餐饮集团王品(2727.TW)昨日挂牌上市,集团董事长戴胜益表示,王品将持续拓点展店,年底前两岸总店数可望达到315家.他进一步表示,大陆王品已是台湾子公司,营收将合并列入今年财报,因此"王品今年业绩肯定超过去年".

--力拚走出亏损阴霾,宏基(2353.TW)泛欧营运总部总经理艾仁思在德国汉诺威电脑展(CeBIT)上指出,泛欧地区第一季将转亏为盈,尽管意大利、南欧等国家饱受债务困扰,但从某些消费指数来看,欧洲状况逐渐好转,宏基欧洲区很有信心第一季将开始重返获利轨道.

--已跃居全球第十大轮胎厂正新橡胶(2105.TW),今年拟砸下200亿台币,在大陆重庆、漳州、厦门以及台湾等四处扩产;同时也对旗下现有工厂设备汰旧换新,展现集团在全球轮胎排名再向前推进的决心.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 乔艳红

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