《台湾报摘》--工商时报3月7日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 头版头条:
--台湾经济部报行政院审查的第三波陆资开放检讨案中,面板、半导体等关键性产业,建议取消陆资参股上限比例,改以专案审查为主.惟全案仍需行政院近期内审议后才能拍板.
* 其他:
--两岸餐饮集团王品(2727.TW)昨日挂牌上市,集团董事长戴胜益表示,王品将持续拓点展店,年底前两岸总店数可望达到315家.他进一步表示,大陆王品已是台湾子公司,营收将合并列入今年财报,因此"王品今年业绩肯定超过去年".
--力拚走出亏损阴霾,宏基(2353.TW)泛欧营运总部总经理艾仁思在德国汉诺威电脑展(CeBIT)上指出,泛欧地区第一季将转亏为盈,尽管意大利、南欧等国家饱受债务困扰,但从某些消费指数来看,欧洲状况逐渐好转,宏基欧洲区很有信心第一季将开始重返获利轨道.
--已跃居全球第十大轮胎厂正新橡胶(2105.TW),今年拟砸下200亿台币,在大陆重庆、漳州、厦门以及台湾等四处扩产;同时也对旗下现有工厂设备汰旧换新,展现集团在全球轮胎排名再向前推进的决心.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保