《台湾报摘》--经济日报3月7日

* 头版头条:

--外传苹果(AAPL.O)7日将发表新版iPad(暂称iPad 3),正加紧运送新货到美国,在航空货运市场大扫舱位,促使3月欧美长程线运价止跌反弹,航空运费在一周内大涨20%.华航(2610.TW)及长荣航(2618.TW)受惠,3月货运营运将优于2月.

* 其他:

--金管会研议架构以台湾为主的"国人理财平台",扩大金融业商机,让台湾民众投资理财更多元化.继开放券商复委托买香港H股后,下一阶段将开放复委托及信托资金购买大陆地区有价证券,台湾民众不出国就可投资大陆股票及基金等商品.

--台新银行总经理锺隆毓昨日表示,今年企业金融将主攻利差较高的中小企业放款,挑战净增加百亿台币目标,余额由550亿台币增至650亿,已动员全省99分行针对附近中小企业全面扫瞄.

--由于国债累计已逾5兆台币,以及社会对公平正义的呼声高涨,财政部定调成立财政健全小组推动税制改革,重新提出公共债务法修正案以建立财政法制,推动财政收支划分法,提高地方自主财源等,将是当前主要三大重点业务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 黄凯

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