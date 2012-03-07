《台湾报摘》--经济日报3月7日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 头版头条:
--外传苹果(AAPL.O)7日将发表新版iPad(暂称iPad 3),正加紧运送新货到美国,在航空货运市场大扫舱位,促使3月欧美长程线运价止跌反弹,航空运费在一周内大涨20%.华航(2610.TW)及长荣航(2618.TW)受惠,3月货运营运将优于2月.
* 其他:
--金管会研议架构以台湾为主的"国人理财平台",扩大金融业商机,让台湾民众投资理财更多元化.继开放券商复委托买香港H股后,下一阶段将开放复委托及信托资金购买大陆地区有价证券,台湾民众不出国就可投资大陆股票及基金等商品.
--台新银行总经理锺隆毓昨日表示,今年企业金融将主攻利差较高的中小企业放款,挑战净增加百亿台币目标,余额由550亿台币增至650亿,已动员全省99分行针对附近中小企业全面扫瞄.
--由于国债累计已逾5兆台币,以及社会对公平正义的呼声高涨,财政部定调成立财政健全小组推动税制改革,重新提出公共债务法修正案以建立财政法制,推动财政收支划分法,提高地方自主财源等,将是当前主要三大重点业务.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 黄凯
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保