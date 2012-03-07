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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 08:43 BJT

〔国际油市〕原油下跌将近2%,全球成长疑虑及伊朗问题令油价承压

* API数据显示,美国上周原油库存增幅超预期

* 汽油需求下滑,因油价上升--万事达卡

* 希腊债务协商疑虑及伊朗谈判令油价承压

路透纽约3月6日电---美国原油期货周二下跌将近2%.全球经济疑虑及有关希腊债务重组的不确定性推低欧元兑美元,打击投资人对于原油、大宗商品及股市的风险偏好.

主要大国接受伊朗所提就其核计画进行协商的消息,缓解了供应中断的担忧.这也令原油期货承压.

汽油及取暖油期货受原油拖累,下跌将近3.0美分,几乎达1%.

结算后交易中,原油期货续跌.此前美国石油协会(API)报告称,3月2日当周美国原油库存增加460万桶.高出预估逾四倍,路透调查分析师平均预估增幅为80万桶.

汽油期货在API公布数据后缩减跌幅.API报告称上周汽油库存减少230万桶,降幅大于分析师预估的减少140万桶.

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