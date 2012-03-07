〔国际油市〕原油下跌将近2%,全球成长疑虑及伊朗问题令油价承压

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* API数据显示,美国上周原油库存增幅超预期
* 汽油需求下滑,因油价上升--万事达卡
* 希腊债务协商疑虑及伊朗谈判令油价承压
路透纽约3月6日电---美国原油期货周二下跌将近2%.全球经济疑虑及有关希腊债务重组的不确定性推低欧元兑美元,打击投资人对于原油、大宗商品及股市的风险偏好.
主要大国接受伊朗所提就其核计画进行协商的消息,缓解了供应中断的担忧.这也令原油期货承压.
汽油及取暖油期货受原油拖累,下跌将近3.0美分,几乎达1%.
结算后交易中,原油期货续跌.此前美国石油协会(API)报告称,3月2日当周美国原油库存增加460万桶.高出预估逾四倍,路透调查分析师平均预估增幅为80万桶.
汽油期货在API公布数据后缩减跌幅.API报告称上周汽油库存减少230万桶,降幅大于分析师预估的减少140万桶.
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保