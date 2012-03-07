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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 08:46 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元连续第三日下跌,希腊疑虑打击投资人信心

路透首尔3月7日电---韩国韩元兑美元KRW=周三盘初下滑,连续三日下跌,因有关希腊或无法在截止日期前满足债务重组条件的疑虑扩大,打击投资人信心. 0025GMT,韩元兑美元报1,126.3韩元,上日国内收盘KRW=KFTC报1,122.9. 韩国综合股价指数.KS11跌1.12%. 3月三年期韩国公债期货KTBc1涨0.06点至104.14,受股市走弱提振.

0025GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,126.3 1,122.9 日圆/韩元JPYKRW=R 13.9663/769 13.7999/8065 韩国公债期货KTBc1* 104.14 104.08 韩国综合股价指数.KS11 1,977.90 2,000.36 ----------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价. (附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完) --编译 张若琪;审校 王丽鑫 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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