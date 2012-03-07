〔美国经济〕奥巴马降低政府支持的抵押贷款相关费用,减轻屋主压力

路透华盛顿3月6日电---美国总统奥巴马周二宣布,降低政府支持的抵押贷款收费.他表示这将可帮助数百万屋主再融资,是奥巴马在大选年为提振美国楼市的部分举措.

白宫表示,在该项计画之下,借款人若有申贷联邦住宅管理局(FHA)支持的贷款,可藉由将贷款再融资到新的FHA贷款项目,一年省下一千美元.在转贷至较低利率贷款基础上,还可减少的手续费用.

约有200万至300万名贷款人具备申请资格,但白宫表示,参与人数最终可能为"数十万".

此项措施为奥巴马政府最新一项援助措施,来帮助低迷楼市及那些面临止赎危机的屋主.

目前大约有1,110万美国人负债大于其房产价值.

"我不是别人以为的那种只是袖手等房市触底的人,"奥巴马在记者会中说."我们现在就可以做些实质性的举措,让无辜且负责任的屋主大幅改善生活."(完)