《热点透视》西班牙取代意大利成为欧元区的坏孩子,然长期难料

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 张若琪

路透伦敦3月6日电---西班牙正取代意大利,成为欧元区的坏孩子.自去年8月市场开始认真担心起当时的意大利总理贝鲁斯柯尼治理不善,意大利就被视为欧元区的大麻烦,公债收益率(殖利率)要高过西班牙.意大利10年期公债收益率12月还一度比西班牙可比公债收益率高出1.94个百分点.但意大利举债成本目前却已降到略低于西班牙.这种转变归因于政经两方面.

西班牙首相拉霍伊和意大利总理蒙堤双双采取改革以提振经济竞争力并控制赤字.但外界认为蒙堤实施的改革力度更强.蒙堤原就是备受敬重的国际技术官员,因而更具威信.无可否认意大利还得处理就业改革的问题,而这是西班牙已然应对的领域.但西班牙在缩减赤字方面的进展小得多,去年赤字相当于国内生产总值(GDP)之比达8.5%,意大利则仅3.9%,尤其是其努力解决超支.

拉霍伊上周表示,今年将把赤字比例降至5.8%,高过前任政府与欧元区达成协议的4.4%.西班牙整顿银行业的进程也不过才刚展开.

在此同时,西班牙的基本经济问题仍在恶化,失业率高达23.3%;相比之下,意大利则为9.2%.或许意大利多年来经济成长均低,然其工业基础较强.

意大利过去一大经济污点就是政府负债,去年合到GDP的120%;而西班牙则较低,为68%.但意大利民间部门比西班牙富裕,负债也较低.

这些因素都意味,未来几个月意大利相较西班牙的收益率优势应会继续扩大.但长期而言,大环境则较为模糊.毕竟蒙堤预定只会再在任一年.随着他离任的脚步接近,投资人可能断定,西班牙有拉霍伊在位至少比不知道由谁担任意大利领导人更具一些优势--尤其若是这位西班牙领导人采取措施确保他不会落后得太多的话,更是如此.(完)