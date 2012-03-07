〔台湾经济〕经济部建议陆资参股面板、半导体不设限,尚待行政院审议(更新版)

路透台北3月7日电---本地媒体工商时报周三引述消息称,台湾经济部报行政院审查的第三波陆资开放检讨案中,面板、半导体等关键性产业建议取消陆资参股上限比例,改以专案审查为主.惟全案仍需行政院近期内审议后才能拍板.

对此,经济部主任秘书周作珊对路透表示,经济部确实已将第三波陆资开放检讨的案子送抵行政院,目前正待行政院审查中,但内容不方便透露.

"我们的案子已经在行政院,现在就是要等院里审查."她说.

行政院官员则表示,目前正在协调相关部会对第三波陆资开放案召开跨部会会议协商,但本周不会举行会议,最快可能排在下周,因此目前不可能有结论.

消息传出后,台湾面板大厂友达(2409.TW)、奇美电(3481.TW)早盘由跳空下跌逐步回稳.本地时间9:26时,友达跌0.96%报15.55台币;奇美升0.33%报15.3台币.

该报报导引述未具名官员表示,参股上限视个案而定,但控制权绝对掌握在台方手中.

除研议中的第三波陆资来台开放项目,经济部同时也就第一波、第二波开放成效进行检讨.

目前法规中,对于面板等五项关键敏感产业有三大关卡把关,包括陆资应提出产业合作策略并经专案审查通过,第二陆资投资台湾现有事业持股不得超过10%,若合资新设事业陆资持股比率须低于50%;第三陆资对投资事业不得具有控制权.

在台湾开放参股的面板及半导体产业中,陆资迄今没有一家来台投资.报导指部分面板业者向经济部反映,因开放幅度不大,大陆业者没兴趣,经部因此做此松绑建议.(完)