〔台湾经济〕经济部建议陆资参股面板、半导体不设限,尚待行政院审议(更新版)

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北3月7日电---本地媒体工商时报周三引述消息称,台湾经济部报行政院审查的第三波陆资开放检讨案中,面板、半导体等关键性产业建议取消陆资参股上限比例,改以专案审查为主.惟全案仍需行政院近期内审议后才能拍板.
对此,经济部主任秘书周作珊对路透表示,经济部确实已将第三波陆资开放检讨的案子送抵行政院,目前正待行政院审查中,但内容不方便透露.
"我们的案子已经在行政院,现在就是要等院里审查."她说.
行政院官员则表示,目前正在协调相关部会对第三波陆资开放案召开跨部会会议协商,但本周不会举行会议,最快可能排在下周,因此目前不可能有结论.
消息传出后,台湾面板大厂友达(2409.TW)、奇美电(3481.TW)早盘由跳空下跌逐步回稳.本地时间9:26时,友达跌0.96%报15.55台币;奇美升0.33%报15.3台币.
该报报导引述未具名官员表示,参股上限视个案而定,但控制权绝对掌握在台方手中.
除研议中的第三波陆资来台开放项目,经济部同时也就第一波、第二波开放成效进行检讨.
目前法规中,对于面板等五项关键敏感产业有三大关卡把关,包括陆资应提出产业合作策略并经专案审查通过,第二陆资投资台湾现有事业持股不得超过10%,若合资新设事业陆资持股比率须低于50%;第三陆资对投资事业不得具有控制权.
在台湾开放参股的面板及半导体产业中,陆资迄今没有一家来台投资.报导指部分面板业者向经济部反映,因开放幅度不大,大陆业者没兴趣,经部因此做此松绑建议.(完)
--记者 林妙容;审校 乔艳红
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保