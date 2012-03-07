〔台湾货币市场〕央行一年期存单加权平均得标利率料在0.87-0.89%

路透台北3月7日电---台湾央行周三午间将标售每月例行的364天期存单,根据路透今日访查六家金融机构,主要预估本次加权平均得标利率将落在0.87-0.89%.

在受访四家外商银行及两家本地金融机构中,两家本地金融机构最高预估在0.90%,另有一家外商最低预估在0.86%.

本次受访的外商银行间看法稍有分歧,部分有资金配置需求的外商认为下标若积极,均标或将贴近央行30天期存单利率0.87%.但也有大型外商银行认为,本次标售结果应不致偏离上次的加权平均得标利率0.887%太远,估约在0.88-0.89%.

市场人士指出,尽管外商短钱泛滥的状况略有改善,但央行对于外商申购30天期存单难以照单全收,有消化资金需求的外商,宁可以贴近30天期存单的利率标得一年期存单.

"央行30天期存单我们也未必申请的到,标一年期至少比较有自主性."一外资银行资金调度人员说.

不过,对本地金融机构来说,贴近0.87%利率水准已难以接受.多数本地银行在考量资金成本下,至少将以0.88%起标,高位看在0.90%.

"标不到就算了,反正外商资金成本本来就不一样,这也没办法."一本地银行人士称.

受访者认为,央行标售前同样让市场资金适度宽松,但短钱不致泛滥成灾.此外,一般预期央行月底理监事会议将维持利率不变,若本次标售结果利率走低固然有市场面的因素,但已悖离现状.

央行将于3月22日举行第一季理监事会议,宣布利率决策.

上个月标售的364天期存单加权平均得标利率为0.887%,较1月得标利率0.899%下滑,已连续三期跌破央行91天期存单利率0.93%.[ID:nST0505759]

台湾央行总裁彭淮南在12月底政策会议后称,会持续标售一年期定期存单(NCD),但这并非为了紧缩货币,而是因为台湾超额储蓄太多,如果央行不发NCD吸收银行资金,银行会经营得很辛苦.[TW-CEN-CMN](完)