〔台湾货币市场〕短率稳于区间,一年期存单均标持续走低

* 拆款市场市况平静

* 一年期存单高标亦走低至0.89%

* 短票量少供不应求

记者 林妙容

路透台北3月7日电---台湾银行间短期利率周三稳于区间.提存期初银行间拆借供需平稳,利率没有波动.而今日央行一年期存单标售得标利率再度走低,惟仍符合市场预期,料下月例行标售亦不脱当前水准.

市场人士认为,此次均标走低,除外资银行积极下标外,央行对中长天期存单收受不甚积极,也影响部分新银行转往一年期存单竞标,连累364天期存单连四期标破央存单91天利率0.93%.

资金调度人士表示,除均标下行外,一年期存单高标此次也跌至0.89%,较上月高标0.901%再走低1.1个基点.

"重点还是钱太多了."一公股银行人士称.

央行周三宣布364天期定期存单加权平均得标利率为0.878%,落在市场预估的0.87-0.89%区间内,较上月0.887%下行0.9个基点.[ID:nST0508685].此次存单将于明日交割,金额为1,000亿台币.

本地时间14:47时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.394%,上日收在0.398%;区间在0.392-0.42%,上日在0.299-0.700%.

2-7天拆款利率在0.392-0.720%,上日在0.392-0.710%.

**短票供不应求**

短票方面,票券商指出,发票量依旧低迷不振,部分企业短票到期后不再加发,或转向银行借贷,短票供应量明显偏低,供应企业法人尚嫌不足,只余少数供给银行端,交易量萎缩.

虽然短票"物以稀为贵",但大型行库对利率依旧坚持,令利率下行不易,只能稳于近期区间,静待发票量回升.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.84%,上日在0.83-0.84%;大区间则在0.83-0.85%.

今日央行存单到期4,082亿台币,发行金额尚未公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期接下来依序是,周四2,956亿台币、周五2,465.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周二当日超额准备为9亿台币,累计超额准备为负118亿台币,加计前期1%的超额准备为743亿台币.

**RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率周三平稳,今日虽有10年期公债及开发金(2883.TW)公司债交割,金额总计460亿台币,不过无碍寿险和投信的余钱流入,资金调度颇为顺畅.

资金调度人士指出,因10年券由银行拿下超过半数筹码,加上银行体系资金充裕,本次公债交割对市况几无影响.另外,由于台股近日下跌,不少获利了结的资金自股市撤出,亦令投信能供应给公债附买回市场的资金活水变多.

不过,有交易商表示,自股市回流的资金应是短暂停泊,待台股转好可能又会再度流出RP市场.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,与上日相同.

另外,明日有1,000亿台币364天期定期存单发行.交易商称,料对明日市况影响有限,而且本周应能平稳度过.

(完)