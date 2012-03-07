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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 10:53 BJT

《外汇动态》投机客推高美元兑菲律宾披索,但受限于200日移动均线

0226GMT--美元兑菲律宾披索PHP=PDSP上涨,因银行间投机客的需求推升汇价,而全球风险厌恶情绪正冲击着菲国股市.

美元兑菲律宾披索上涨0.2%,报43.020,此前曾触及盘中高点43.080.

有些投资人正伺机逢高卖出,阻力位在200日移动均线切入位43.127.美元兑菲律宾披索自1月底以来即低于该均线.

"市场乐于在43.10附近卖出.我想卖在接近200日移动均线附近,"马尼拉一位欧系银行交易员说.

他表示,市场似守住美元多仓;即使菲律宾股市.PSI下跌1.3%,他尚未见到股市资金外流.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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