〔台湾债市〕RP利率平稳,公债交割无碍于市场资金调度

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北3月7日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳,今日虽有10年期公债及开发金(2883.TW)公司债交割,金额总计460亿台币,不过无碍寿险和投信的余钱流入,资金调度颇为顺畅.
资金调度人士指出,因十年券由银行拿下超过半数筹码,加上银行体系资金充裕,本次公债交割对市况几无影响.另外,由于台股近日下跌,不少获利了结的资金自股市撤出,亦令投信能供应给公债附买回市场的资金活水变多.
不过,有交易商表示,自股市回流的资金应是短暂停泊,待台股转好可能又会再度流出RP市场.
今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,与上日相同.
另外,明日有1,000亿台币364天期定期存单发行.交易商称,料对明日市况影响有限,而且本周应能平稳度过.
本地时间上午11:13时,台股加权指数.TWII微幅下跌0.16%,至7,925.53点,盘中台股曾重挫逾百点.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保