〔台湾债市〕RP利率平稳,公债交割无碍于市场资金调度

路透台北3月7日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳,今日虽有10年期公债及开发金(2883.TW)公司债交割,金额总计460亿台币,不过无碍寿险和投信的余钱流入,资金调度颇为顺畅.

资金调度人士指出,因十年券由银行拿下超过半数筹码,加上银行体系资金充裕,本次公债交割对市况几无影响.另外,由于台股近日下跌,不少获利了结的资金自股市撤出,亦令投信能供应给公债附买回市场的资金活水变多.

不过,有交易商表示,自股市回流的资金应是短暂停泊,待台股转好可能又会再度流出RP市场.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,与上日相同.

另外,明日有1,000亿台币364天期定期存单发行.交易商称,料对明日市况影响有限,而且本周应能平稳度过.

本地时间上午11:13时,台股加权指数.TWII微幅下跌0.16%,至7,925.53点,盘中台股曾重挫逾百点.(完)