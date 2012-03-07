《热点透视》PSA标致雪铁龙13亿美元现金增资案可为同业带来信心

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Chris Hughes; 编译 蔡美珍

路透伦敦3月6日电---法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)宣布进行10亿欧元(13亿美元)的现金增资,用于支持与美国通用汽车(GM.N)的结盟行动,一次解决了两个棘手问题.标致一方面迎进了一个新的大股东,而且并未夺走创办人家族的控制权.同时它也获得一项坚定承诺,为一项高风险投资项目的资本支出取得资金.

标致的现金增资案在3月6日公布,增资规模相当于宣布之前的30%公司市值.公司创办人家族有权利认购约三分之一的增资新股,但只会认购一半额度.这次供股价格为每股8.27欧元--以理论除权价(TERP)计算,折价幅度32%--创办人家族将注资超过1.40亿欧元.由于创办人家族的现有部份持股拥有两倍表决权,这次增资后,具表决权的持股比例将由将近50%降至38%--但仍然足以让创办人家族掌握控制权.

通用汽车将以1.70亿欧元吃下标致家族剩余的认购额度,取得5.8%持股比例.但通用汽车还要更多,所以还会另外投资1.35亿欧元买下一些标致库藏股,让持股比例提高到7%.通用支付的价格是理论除权价,所以没有得到特别优惠.这些不太漂亮的迂回安排,让通用拿到想要的股权,而标致家族则在保有控制权的情况下,承受了最大限度的股权稀释.

剩下的就是公开市场的评价了.即使通用汽车和标致家族承诺认购三分之一的增资股,承销银行仍然要设法找人认购6.90亿欧元的股票,而这些股票是出了名的大起大落.更糟的是,这次增资是用于汽车产业的资本支出,而汽车业却是产能过剩问题严重,即使标致与通用结盟宣称将有综效好处,这也很难构成吸引投资的强烈理由.

在这种情况下,以理论除权价(TERP)折价32%看来似乎可以接受.在标致公布现金增资之前,股价只比结盟及增资消息一开始走漏时下跌2%.到3月6日早盘中的时候,标致股价跌幅进一步扩大至4%.基于这次发行新股的数量及供股的理由,其他考虑现金增资的公司应该可以稍微得到鼓舞.(完)

背景消息

* PSA标致雪铁龙进行10亿欧元现金增资后,标致家族集团具表决权的持股比例将由近50%降至37.9%.现金增资案于3月6日公布.

* PSA股东可以每股8.27欧元价格认购,每31股旧股可认购16股新股,相当于理论除权价(TERP)折价32%,与3月5日收盘价相比,折价42%.

* 通用汽车将以3.04亿欧元,行使标致家族的约半数认购权及购买部分标致库藏股,取得7%股权.

* 3月6日1230GMT时,PSA股价下跌近4%,至13.68欧元.

* 法国巴黎银行、摩根士丹利及兴业银行为此案主承销商.(完)