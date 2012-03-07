《热点透视》德州迷你版马多夫案终于罪有应得

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Reynolds Holding 编译 李婷仪

路透纽约3月6日电---德州的迷你版马多夫(麦道夫,Bernard Madoff)终于罪有应得.热爱板球的德州富豪斯坦福(Allen Stanford)在全球113个国家欺骗将近三万投资人约70亿美元,无耻程度恐超越庞氏骗局之王.虽然他在周二被定罪对检方而言是重大胜利,但却也凸显出,要锁定因危机而暴露犯行的骗子比较容易,但想揪出导致危机的金融人士就困难多了.

监管当局的确逮到了人,但却不是那么光采.马多夫操控其650亿庞氏骗局长达30年之后,联邦政府才将他绳之以法.而美国证券交易委员会(SEC)是在20多年之后才注意到斯坦福案.

就跟大多数的庞氏骗局一样,客户获得了想要的东西,而这正是部分问题的所在.和马多夫案中的投资人一样,向斯坦福在安地卡(Antigua)银行购买存单的投资人,他们大多如期获得款项,至少在危机爆发前是如此--即使报酬率实在优渥得不像真的.

斯坦福的律师团辩称,在SEC三年前开始介入之前斯坦福的事业完全合法.但他们无法解释的是证人戴维斯(James Davis)使其定罪的证词.戴维斯曾是斯坦福的室友及前任财务长,他详述贿酪过程,以及让骗局活不断延续的手法.就跟许多金融犯罪一样,告密者让案件定罪.

不过斯坦福更甚于马多夫的地方是,他的豪奢生活竟然没有及早引起外界疑心.斯坦福拥有一支职业板球队及球场,还帮一项国际赛事设立两千万美元奖金.他女友成群,还帮其中一女在佛州买下一座城堡,在加勒比海安地卡的房子有如一座私人游乐园.

尽管他骗术高人一等,但他却是因四年前的全球金融危机才曝了光,而非以造成金融危机的加害者现身.大多数高阶银行业人士等等众人认为应该为金融危机负责的人尚未受到审判,而且可能永远逍遥法外,因为贪婪和愚蠢并不犯法.检察官把马多夫及斯坦福之辈定罪虽可抢占新闻版面,但尚待努力的地方还有更多.(完)

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