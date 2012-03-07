《即时观点2》台湾2月出口转正成长且略优于预期,但进口稍弱

路透台北3月7日电---台湾财政部周三公布,2月出口金额年增长10.3%优于预期.但分析师称,因基期关系,未来几个月出口仍有可能再现负增长.

财政部表示,美国经济改善,欧债问题获得舒缓,整体经济情况相对两个月前有改善.产品项目方面,资讯、通讯产品对美国减少很多,对大陆、东南亚是增加的,代表了市场的改变.

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主要数据:

--2月出口金额较上年同期成长10.3%(市场预估成长7.9%);上月为衰退16.8%

出口至中国(含香港)地区较上年同期成长5.8%;上月为衰退25.9%

出口至美国下跌0.9%;上月为衰退11.2%

出口至欧洲成长5.1%;上月为衰退11%

--2月进口则较上年同期成长1.3%(市场预期成长6.13%);上月为衰退11.9%

--2月贸易收支为顺差28.3亿美元;上月为顺差4.2亿美元

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**市场评论**

东方汇理银行(香港)分析师张淑娴:

纳入农历春节因素,1、2月出口平均值较去年出现个位数的衰退,反映出市场的需求微弱.2月进口微幅成长1.3%,主要是因为国际农工原物料等价格上扬,出口商由于对未来前景抱持悲观态度,因此在机器设备、化工原料的需求仍是衰退状况.我们认为第二季出口成长率仅能呈现低个位数的增长.

花旗集团首席经济学家郑贞茂:

2月出口稍好,但进口情况偏弱,主因机械的进口还是相对疲软.这使得2月的贸易顺差大增,对首季的经济成长率有额外的挹注.

首季的出口将是一个触底的过程,2月虽因去年基期偏低,而有两位数的成长,但估计3月的出口年变动率将还是一个微幅负成长.我们估计,第二季的出口金额较首季会有10-15%的成长.

元富投顾分析师许芷雁:

出口较我们的预期好一些,因全球景气正缓慢复苏.自今年1月以来,出口表现与市场预估已逐渐相符,预料会慢慢恢复淡旺季该有的表现.就上半年来看,由于比较基期关系,可能3-4月还是衰退,接下来则会有个位数的成长.

以地区别表现来看,去年下半年以来对美国的出口比欧洲与日本好很多,中国表现也不如东协,显示市场转移了.欧洲有比以前好一点,不过还是要看欧债风暴后实体经济恢复的状况而定.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘贬值2.7分,报29.565.

--台股加权股价指数.TWII收跌0.44%至7,903.08点.

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾1月出口年衰退16.8%,上次出口衰退出现在2009年10月,当时为衰退4.6%.

--主计处最新预测2012年经济成长率为3.85%,出口年成长率为4.87%,进口年成长率为4.24%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装后,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区. (完)

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