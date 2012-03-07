〔台湾财政〕IPO所得课税可纳入讨论,国安基金护盘近尾声--部长(更新版)

(新增部长与立委说法)

* 将讨论IPO所得是否纳入最低税负课税对象

* 财政健全小组职能有待厘清

* 国安基金护盘已近尾声

路透台北3月7日电---为达到公平正义的税改目标,台湾财政部长刘忆如周三表示,对高所得族群课税已是共识.财政健全小组的架构与名单已上报行政院,不过召集人是否由行政院长担任,还有待讨论.

刘忆如在立法院接受质询时并称,资本利得课税一定会纳入财政健全小组的讨论范围,像是首次公开发行(IPO)溢价所得纳入最低税负制的课税对象,"是很可以讨论的."

立法委员赖士葆则强调,会推动修法将IPO所得纳入课税范围.另一立委曾巨威更指出,依据最低税负制的规范,若资本利得没有超过600万台币则不需课税."这标准太高,应该向下修正到400万、甚至300万."

至于如何认定IPO溢价的比较基础,在今天会议中并未讨论.

刘忆如也重申,会在3月中旬成立财政健全小组,最晚在9月中推出第一项改革案.相关小组架构与成员已上报行政院.

不过曾巨威说,有传闻行政院对院长是否担任小组召集人有意见."这将牵涉小组到底是决策单位还是幕僚单位...小组成员是要能共同承担责任的人."

刘忆如稍早也表示,国安基金的护盘已近尾声,因欧债危机情势已慢慢稳定下来.至于何时退场,目前不方便讲,原则是希望退出时不影响市场稳定性.

去年底台股受累全球股市重挫,12月底间行政院副院长陈冲召开国家金融安定基金委员会会议,并决议通过授权国安基金执行秘书在必要时采取安定股市的相关措施.

台湾股市.TWII今日已连续第四个交易日下跌.加权股价指数.TWII收跌34.89点至7,903.08点,为2月中旬以来最低.

台湾总统马英九虽在1月举行的大选顺利连任,不过得票率自前次的58.45%,下滑至51.60%.针对选举期间遭对手抨击贫富差距过大等问题,马英九在发表感言时称,未来要更重视分配的正义,要持续缩小贫富的差距.[ID:nST0500053](完)