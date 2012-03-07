〔澳洲股市〕收低1.5%至两个月低位,矿业股及银行股承压

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透墨尔本3月7日电---澳洲股市周三下跌1.5%至两个月低位,因金属价格大跌令矿业股承压;而数据显示澳洲去年第四季经济成长速度不如预期,则拖累银行股.[ID:nSB2019173]
必和必拓(BHP.AX)下跌1.5%至34.05澳元,是三个半月以来最低,逼近去年最低收盘位33.86澳元.
最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数下跌61点,至4,143.7点.该指数上日收跌1.4%.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保