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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 13:41 BJT

〔澳洲股市〕收低1.5%至两个月低位,矿业股及银行股承压

路透墨尔本3月7日电---澳洲股市周三下跌1.5%至两个月低位,因金属价格大跌令矿业股承压;而数据显示澳洲去年第四季经济成长速度不如预期,则拖累银行股.[ID:nSB2019173]

必和必拓(BHP.AX)下跌1.5%至34.05澳元,是三个半月以来最低,逼近去年最低收盘位33.86澳元.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数下跌61点,至4,143.7点.该指数上日收跌1.4%.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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