〔台湾债市〕101/5殖利率终止连三日收低格局,因短多趁美债利多出货

路透台北3月7日电---台湾10年新券101/5殖利率周三开低收高,结束连三天下跌的格局.因短多趁美债价格上扬以及股市开低出货,在追价力道衰竭后令殖利率反转向上.

交易商指出,今日中午标售的364天期定存单得标利率较上月0.887%下行0.9个基点至0.878%,再对照柜台买卖中心公布的2月买卖超资料统计,充分显示银行资金仍相当泛滥.在央行货币政策未见调整前,金融机构基于消化资金买券令殖利率维持低点的基调不会改变.明日101/5的交易区间看在1.245-1.265%.

"交易商的心态是赚了就跑,没有想要做一波行情,所以有低点就卖."一证券商交易主管称.

另一银行交易员则表示,今日交易商趁美债价格上涨利多出货,这是典型的盘整格局操作手法."行情只会在2-3个基点间波动."

央行今日标售364天期定期存单,加权平均得标利率为0.878%,落在市场预估的0.87-0.89%区间内.此次投标总金额为3,323.8亿台币,投标倍数为3.32倍.[ID:nST0508685]

台湾股市周三跌0.44%至逾两周收盘低位,跟随全球股市跌势,因避险情绪占据主导.加权股价指数.TWII收跌34.89点至7,903.08点,为2月中旬以来最低,亦为连续第四日下跌.

美国公债价格周二攀升,因全球经济成长忧虑和市场担心希腊可能无法获得足够的债权人支持以避免无序违约,令投资者涌入公债避险.指标10年期美国公债US10YT=RR价格上涨20/32,收益率报1.95%,周一稍晚时为2.02%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.35 0.9600 0.9512-0.9600 1.5

10 101/5 A01105=TWO +0.33 1.2540 *1.2470-1.2557 351.0

* 表示创该券交易以来殖利率日低

柜买中心公布了2月份公债交易买卖超统计.其中较值得留意的是,本国与外商银行以及邮局,多站在买超的一方.交易商则以调节筹码为主.其中邮局买超了58.45亿台币居冠,此外,像是美国银行也买超26.13亿.至于交易商的代表--元富证券,则大举卖超45.94亿.

对于买卖超的分布状况,一证券商交易员说,银行端资金筹码泛滥,2月又有外资流入,因此本国与外商银行补券需求增加并不令人意外.至于交易商卖超,"筹码总是需要人供应嘛."

另一银行交易员则称,市场钱多已经不是新闻了,"就是因为多,所以才要补券."

他认为,央行的货币政策可能到第三季都不会改变,此前中短券料在银行买盘的补券需求下,殖利率维持在相对低档.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.6970

10 101/5 A01105=TWO 1.2540

5 101/1 A01101=TWO 0.9600

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)