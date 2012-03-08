〔专栏节选〕印度面临的挑战--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月8日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

印度经济一度相当火热，但现在已开始降温；金砖四国都饱受同样的困扰──通膨，而印度又特别严重。

根据印度政府公布，去年第四季经济成长率为六．一％，为近三年来新低，也是连续第七季成长减缓。印度已下修截至三月底止会计年度的成长率至六．九％，远低于过去几年的近九％。

从多数国家的观点来看，近七％的经济成长率看似强劲，但对一个平均个人所得仅一五○○美元的国家来说，这还不够。过去处于相同发展阶段的东亚国家，如台湾和中国，强劲成长的经济都维持很长一段时间。

但和多数亚洲国家不同，印度通膨严重，政府不断出招打压。因此，自去年十月以来，印度央行便将利率维持在三年新高，与其他亚洲国家的降息举措大异其趣。

印度经济迟迟未能改革，导致投资疲弱、经济成长走缓，进而冲击新德里领导人的二大施政目标──即在一个世代里，完全消灭贫穷，以及在全球经济势力中占有一席之地。

但这二大目标，得靠经济发展来创造足够的资源，以弥补健康和教育的匮乏，并建造一个强大的军事力量，以抗衡日益激进的巴基斯坦威胁。

印度也必须创造更多的就业机会，好让年轻人受雇工作，而不是加入全国此起彼落，包括毛泽东思想、种族分裂或宗教激进主义等，各种不同形式的暴力活动。

成长放缓伴随着高通膨，至去年十月止，印度央行在二十个月内，连续升息十三次。反观其他金砖国家，虽然因为大量资本流入，而同样受到通膨困扰，但他们却不断降息。

近期中国调降银行存款准备率，转向宽松货币政策，结束了自去年一月开始的紧缩循环；巴西央行才降息五十个基点，这是连续第三次的行动。全球经济不振，二大国预计会持续宽松货币政策，连俄罗斯也透露，即将采取降息政策。降息对印度来说简直遥不可及，目前印度通膨率接近二位数，根本没有降息的条件。

再者，俄罗斯和巴西是主要商品出口国，中国的页岩油和天然气蕴藏量都比美国还丰富，而美国的地下能源藏量又更胜中东。因此对金砖国家而言，因为商品价格上升而带动的输入型通膨，是印度独有的问题。如果将印尼也纳进来，成为金砖五国（ＢＲＩＩＣ），这种现象更为鲜明，因为印尼同样也是主要石油出口国。服务业出口虽造就了印度经济奇蹟，但通膨也削弱出口竞争力。

我并不认为应把印度从潜在成长国家中剔除，印度人民教育水准相当高，在制药和生技领域中，仍是新兴国家的领先者，也是一个拥有十亿人口的国家。有监于伊朗冲突带动油价上涨，及全球经济展望不明；因此印度在多头条件建立之前，仍得面临诸多的短期挑战。(完)

--整理 高洁如/曾祥进

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.