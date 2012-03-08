〔专栏节选〕日本的危与机 --今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月8日出版的当期「老谢开讲」专栏)

日本三一一大地震届满一年，全世界的焦点都在看日本经过这场大灾难后，经济能不能爬起来？中国人常说的祸不单行，对日本来说，感受应该最强烈。

二○一一年的三月十一日，先是地震，随后是海啸，接着是核灾。接着，八、九月，泰国爆发半个世纪来最严重的水患，大水淹没了泰国七个工业园区，共有八九一家工厂、四十六万名劳工受到影响，而日本正好是投资泰国最大的外商。日本汽车产业链受到重创，还包括电子重要零组件如硬碟、硬碟马达，几乎让全球再度遭到如日本大地震产业断链危机。

日本大地震带给日本的伤害已经够大了，没想到泰国大水灾伤得最重的也是日本产业，这是「圆高」（日圆汇价高）逼迫日本产业的外移，根据日本经济产业省的调查报告，有四六％的日本企业表示，若日圆在半年之内维持在七十六日圆兑一美元的水准，他们就会把生产线移到海外。去年丰田汽车的副总裁小泽哲就公开表示，日圆汇率到达七十七兑一美元，将导致日本汽车业崩溃，除了丰田汽车，大型企业如Sony、Mazda、Honda及Canon都积极把生产基地移转到海外，结果泰国发生百年来大水患，日本企业就受到重伤害。

日本企业的另一个噩耗是三星的崛起。日本的一一年会计年度（一一年四月到一二年三月）将在三月底结束，尽管会计年度尚未结束，但是跳出来发布财报预警的日本大企业却一家接着一家，第一家是预告一一年度会亏损二千二百亿日圆的Sony，Sony原是日本之光，九○年代，三星还是一个名不见经传的小伙子时，Sony已是亚洲的超级大企业，连苹果在九○年代也不是Sony的对手。

但是一九九九年十月Sony创办人盛田昭夫去世，Sony也从二○○○年的科网泡沫中跌跌撞撞下来，后来换了一个老外ＣＥＯ，但是Sony仍无力回天。金融海啸之前，Sony股价一度涨到七一九○日圆，那个时候Sony的游戏机、电视仍有极大竞争力，没想到三星崛起，Sony节节败退。

**三星崛起重创日本企业,造成百年浩劫**

去年Sony斥资十．六亿欧元从易利信手上拿下双方合组十年的手机合营公司Sony Ericsson的经营权，Sony希望透过智慧型手机的平台，将拿手的游戏与平板电脑整合在一起，然后将Sony自家强项游戏娱乐业务注入行动装置，不过这个改造恐怕还需要时间考验。

Sony预计去年将大亏损，四月一日起，平井一夫将出任新的ＣＥＯ，游戏软体、电影和音乐都是Sony的强项，如何将这些有价值的内容整合到ＰＳ（PlayStation）平台、电视和智慧型手机里面，重新找回Sony在消费电子领域的龙头地位，这将是平井一夫最重要的任务，而Sony能不能再起，也是日本经济能不能再起的象征。

除了Sony，Panasonic也是天涯沦落人，这家公司股价从二八七○日圆跌到五八二日圆，终于造成领导Panasonic六年的社长大坪文雄下台。Panasonic预告一一年会计年度将亏损七千八百亿日圆。另一家家电巨人Sharp刚欢度一百周年，却公布一一年第三季（十到十二月）亏损一一五二亿日圆，创下罕见亏损纪录，一一年会计年度将亏二千九百亿日圆，Sharp声称这是「百年浩劫」。从Sony、Panasonic到Sharp，都预告惊人亏损纪录，除了日本地震、泰国水灾外，原来日本的电子业都被三星击溃了。

除了这三大企业亏损，日本产业界震惊全世界的是，二月二十八日ＤＲＡＭ大厂尔必达宣布破产，台湾ＤＲＡＭ产业，除了美光体系挺住外，所有与尔必达有关的公司股价都跌得不轻，尔必达的破产宣告，对日本是重击，对台湾也是重伤害。

**近期日圆回贬可望让日本重拾竞争力**

尔必达在全球ＤＲＡＭ产业中，是除了韩系三星、海力士外，与美光并称的全世界第四大ＤＲＡＭ厂，在金融海啸前，尔必达股价一度涨到六六六○日圆，尔必达拥有Mobile DRAM核心技术，在○九年台湾ＤＲＡＭ重组的ＴＭＣ计画中，尔必达是重要主角。可惜，ＤＲＡＭ长期不景气，尔必达背负四四八○亿日圆的沉重债务，终于不支倒地。

其实在二月二十四日尔必达董事会才通过六三．五％的减资案，预计将资本额降至八六一．四三亿日圆，三月二十八日再举行临时股东会讨论增资额度，但尔必达与日本政府代表、日本债权银行谈判没有达成共识，最后以最坏的结局收场，这是大家想像不到的事，因为最没有竞争力的台湾ＤＲＡＭ厂除了茂德宣告再见之外，谁也没想到尔必达会先倒，尔必达宣布倒闭，也正好给了美光堂而皇之收购台湾与日本ＤＲＡＭ厂的大好机会。

过去尊贵的日本大企业，从Sony、Panasonic到Sharp都宣布大亏损，再到尔必达宣布破产，然后是照相机大厂Olympus隐藏巨额亏损二十年才被揭发，公司治理丑闻重创日本业界，让这个失落二十年的世界第三大经济体垂头丧气。

不过这些最坏的景象，似乎有一些转折点，最近日本银行宣布十到六十五兆日圆买债计画，就让日圆从七十六．○三急贬到八十一．八六兑一美元。日圆的贬值，也造成日本股市强劲的上涨，日经指数从八一三五点涨到九八六六点，这是日本股市罕见的强势表现，日圆的回贬会不会是日本经济重拾竞争力的新指标？值得正视。

从一九八五年广场协议以来，日圆告别二次战后的三六○兑一美元，到一九八五年从二六三兑一美元一路走向升值之路，日圆强劲升值了二十年，日本政府期间不断的量化宽松政策，试图阻止日圆升值，始终都功亏一篑。即使是在一一年的日本大地震，外界都预估地震、海啸、核灾将重创日本经济，但是日本海外的钱救援日本大灾难，竟造成日圆从地震前的八十三．九六升到七七．○一兑一美元，再度创下日圆升值天价。

过去二十年，日本经济一直往下走，日本经济基本面一蹶不振，但是日圆不贬反升，让日本经济雪上加霜。日圆的强势主要是日圆的低利率成为利差交易的主要标的，金融海啸过后，欧、美相继降息，日圆已是众多低利率货币其中之一，连美元都成利差交易目标，但后来日圆又与瑞士法郎成为避险货币，日圆频频走上受迫升值道路。

去年欧债危机愈演愈烈时，日圆一度创下七十五．五八兑一美元的天价，此时与日圆同时成为避险货币的瑞士法郎，在瑞士政府遏阻不了瑞郎升势后，索性放手一搏，宣布瑞郎与欧元挂钩，才暂时止住瑞士法郎的炒风。

同一时间，日本政府也宣布量化宽松政策，再加码五兆日圆，将买债计画增加一成到五十五兆日圆，但却无力遏阻日圆升势。去年十月三十一日，日圆一度写下七十五．三一兑一美元的二战后新天价。日本央行迫不得已进场干预，才让日圆急跌到七十九．五三。

**汽车类股红光满面,UNIQLO将成世界三强**